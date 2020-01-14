Україна готова допомогти канадським колегам у Тегерані – Зеленський у розмові з Трюдо про літак

Українські фахівці та дипломати готові всебічно допомагати в роботі канадським колегам у Тегерані в питанні розслідування обставин катастрофи літака МАУ неподалік аеропорту Тегеран. Про це, як повідомляє пресслужба Офісу президента, Володимир Зеленський сказав прем’єр-міністрові Канади Джастіну Трюдо в перебігу третьої телефонної розмови, пов’язаної із авіакатастрофою.

«Володимир Зеленський підтвердив готовність надати логістичне сприяння в поверненні до Канади останків загиблих канадських громадян (57 громадян – ред.) після завершення необхідних формальних процедур в Ірані», – йдеться в повідомленні.

В Офісі українського президента вказали, що 16 січня у Лондоні відбудеться засідання групи координації та реагування на чолі з міністрами закордонних справ країн, громадяни яких загинули в катастрофі.

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерана до Києва зазнав катастрофи невдовзі після вильоту з аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Уранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали, що літак помилково збили іранські сили протиповітряної оборони.