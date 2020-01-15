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15 січня 2020, Київ 17:48
Новини | Політика

Україна вимагатиме від Ірану додаткових компенсацій родичам загиблих у збитому літаку – ОП

Президент України також повідомив, що цього тижня кожна родина загиблих українців отримає компенсації від держави у розмірі 200 тисяч гривень

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Президент України Володимир Зеленський заявляє, що Київ вимагатиме від Ірану виплат додаткових компенсацій родичам загиблих внаслідок катастрофи літака МАУ, який збили іранські військові. Як повідомляє Офіс президента, Зеленський сказав про це 15 січня під час зустрічі з родичами українців, які загинули в авіакатастрофі біля Тегерану.

Президент України також повідомив, що цього тижня кожна родина загиблих українців отримає компенсації від держави у розмірі 200 тисяч гривень.

Також Зеленський пообіцяв надати необхідну допомогу, пов’язану з похованням загиблих. Їхні тіла, за словами голови держави, мають повернути в Україну «якнайшвидше».

Рятувальники розповіли про пошукові роботи на місці падіння літака в Ірані – відео
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Рятувальники розповіли про пошукові роботи на місці падіння літака в Ірані – відео

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«Ми сподіваємося, що це має відбутися саме 19 січня. Можливо, буде плюс-мінус два дні. Але ми поставили таке завдання і перед нашими, і перед іранськими фахівцями», – зазначив президент.

Як повідомив Зеленський, в Ірані наразі перебувають 10 українських фахівців, які працюють над ідентифікацією й поверненням тіл загиблих в Україну.

«Наразі декілька наших громадян ідентифіковано», – сказав Володимир Зеленський.

Іран -- фото фрагментів збитого біля Тегерана українського літака, надане ОПУ експертами на місці катастрофи, 11 січня 2020 року
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Загибель українського літака в Ірані. Що потрібно знати

  • Літак Boeing 737-800 NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (рейс PS752, реєстраційний номер UR-PSR) вилетів близько 6:10 8 січня маршрутом Тегеран-Київ, зник із радарів через кілька хвилин після підйому в повітря.
  • Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Авіакомпанія МАУ опублікувала списки загиблих пасажирів і членів екіпажу.
  • Серед загиблих у катастрофі було найбільше громадян Ірану (82 людини) і Канади (63 людини), а також 11 громадян України (2 пасажири і 9 членів екіпажу), 10 громадян Швеції, 4 – Афганістану, 3 – Німеччини і 3 – Великої Британії, повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.
  • Ким були загиблі в авіакатастрофі в Ірані українці: подробиці за посиланням.
  • Літак був вироблений у 2016 році, отриманий МАУ безпосередньо з заводу Boeing, пройшов останнє планове технічне обслуговування 6 січня 2020 року. МАУ заявляє, що гарантує справність своїх літаків і високу кваліфікацію пілотів.
  • Згідно з першою реакцією іранської сторони, літак розбився через технічні причини, які призвели до аварії двигуна.
  • 11 січня, через 3 дні після катастрофи, президент Ірану Хасан Роугані визнав, що іранські військові помилково збили пасажирський Boeing 737 «Міжнародних авіаліній України». Він розпорядився знайти винних у цій трагедії.
  • Командувач повітряними силами Корпусу вартових Ісламської революції Амір Алі Хаджизадеповідомив, що оператор протиповітряної оборони Ірану самостійно вирішив випустити крилату ракету по літаку, не зумівши зв’язатися з командуванням.

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