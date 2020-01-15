Україна вимагатиме від Ірану додаткових компенсацій родичам загиблих у збитому літаку – ОП

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що Київ вимагатиме від Ірану виплат додаткових компенсацій родичам загиблих внаслідок катастрофи літака МАУ, який збили іранські військові. Як повідомляє Офіс президента, Зеленський сказав про це 15 січня під час зустрічі з родичами українців, які загинули в авіакатастрофі біля Тегерану.

Президент України також повідомив, що цього тижня кожна родина загиблих українців отримає компенсації від держави у розмірі 200 тисяч гривень.

Також Зеленський пообіцяв надати необхідну допомогу, пов’язану з похованням загиблих. Їхні тіла, за словами голови держави, мають повернути в Україну «якнайшвидше».

«Ми сподіваємося, що це має відбутися саме 19 січня. Можливо, буде плюс-мінус два дні. Але ми поставили таке завдання і перед нашими, і перед іранськими фахівцями», – зазначив президент.

Як повідомив Зеленський, в Ірані наразі перебувають 10 українських фахівців, які працюють над ідентифікацією й поверненням тіл загиблих в Україну.

«Наразі декілька наших громадян ідентифіковано», – сказав Володимир Зеленський.