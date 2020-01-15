Авіакатастрофа в Ірані: Офіс генпрокурора просить Іран передати Україні чорні скриньки

Офіс генерального прокурора та Служба безпеки України просять компетентні органи Ірану передати українській стороні чорні скриньки з літака «Міжнародних авіаліній України», який зазнав катастрофи 8 січня.

«Офіс генерального прокурора та Служба безпеки України звернулися до компетентних органів Ісламської Республіки Іран із запитом про правову допомогу, пов’язану з передачею українським правоохоронцям бортових самописців з літака Boeing 737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», який виконував рейс PS752 Тегеран-Київ та був збитий іранськими військовими», – мовиться в повідомленні.

У ОГ також зазначили, що українська сторона вживає всіх заходів для забезпечення належного розшифрування даних з бортових самописців та збереження доказів.

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерана до Києва зазнав катастрофи невдовзі після вильоту з аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Уранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали, що літак помилково збили іранські сили протиповітряної оборони.

14 січня офіційний Тегеран повідомив, що через катастрофу літака були заарештовані «деякі особи».