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15 січня 2020, Київ 10:10
Новини | Події

Авіакатастрофа в Ірані: Офіс генпрокурора просить Іран передати Україні чорні скриньки

Український літак було збито іранськими військовими 8 січня

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Офіс генерального прокурора та Служба безпеки України просять компетентні органи Ірану передати українській стороні чорні скриньки з літака «Міжнародних авіаліній України», який зазнав катастрофи 8 січня.

«Офіс генерального прокурора та Служба безпеки України звернулися до компетентних органів Ісламської Республіки Іран із запитом про правову допомогу, пов’язану з передачею українським правоохоронцям бортових самописців з літака Boeing 737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», який виконував рейс PS752 Тегеран-Київ та був збитий іранськими військовими», – мовиться в повідомленні.

У ОГ також зазначили, що українська сторона вживає всіх заходів для забезпечення належного розшифрування даних з бортових самописців та збереження доказів.

На місці катастрофи українського літака поблизу Тегерана, Іран, 8 січня 2020 року
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Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерана до Києва зазнав катастрофи невдовзі після вильоту з аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Уранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали, що літак помилково збили іранські сили протиповітряної оборони.

14 січня офіційний Тегеран повідомив, що через катастрофу літака були заарештовані «деякі особи».

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