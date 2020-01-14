В український літак у Ірані могли влучити дві ракети – NYT про нове відео

Американське видання The New York Times 14 січня опублікувало новий відеозапис з камери відеоспостереження, на якому видно, що в збитий український пасажирський авіалайнер після зльоту з аеропорту Тегерана 8 січня могли влучити дві ракети.

На кадрах видно, як, імовірно, по літаку спершу запустили одну ракету, а через приблизно 30 секунд – ще одну.

The New York Times повідомляє, що ракети були запущені з іранського військового об’єкта на відстані близько 13 кілометрів від літака. З відео видно, що жоден снаряд не збив одразу літак. Після потрапляння, ймовірно, другої ракети літак протримався у повітрі близько хвилини, після чого загорівся і почав падати. Повідомляється, що відео на YouTube завантажив іранський користувач.

Представник судової влади Ірану Голям-Хосейн Есмаїлі повідомив, що близько 30 осіб були заарештовані в перебігу акцій протесту з 11 січня, коли тисячі демонстрантів вийшли на вулиці в Тегерані і декількох інших містах, щоб висловити обурення через авіакатастрофу. Протести 14 січня продовжилися в університетах Тегерана, повідомляється про сутички між студентами і військовими.

Іран запросив Україну та Канаду взяти участь в розслідуванні авіакатастрофи. У вівторок група канадських експертів відвідала місце, де розбився літак, повідомило іранське інформаційне агентство ISNA.

Також державне телебачення Ірану показало кадри, як авіаційні експерти з Ірану, України та Канади провели 14 січня в Тегерані нараду з розслідування катастрофи.

16 січня у Лондоні відбудеться засідання групи координації та реагування на чолі з міністрами закордонних справ країн, громадяни яких загинули в катастрофі.

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерана до Києва зазнав катастрофи невдовзі після вильоту з аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Уранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали, що літак помилково збили іранські сили протиповітряної оборони.

14 січня офіційний Тегеран повідомив, що через катастрофу літака були заарештовані «деякі особи».