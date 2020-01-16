Канада вимагає від Ірану «повної співпраці» у справі про збиття літака МАУ

Канадські слідчі відвідали місце авіакатастрофи поблизу Тегерана, жертвами якого стали 57 канадських громадян. Міністр транспорту Канади Марк Ґарно 15 січня заявив, що слідчі з цієї країни ще не отримали доступ до чорних скриньок» та записів переговорів пілотів літака Boeing 737-800 авіакоммпанії «Міжнародних авіаліній України» (МАУ), але наполягають на такому доступі.

Раніше Іран надав візи групі канадських чиновників, включно з двома фахівцями з Ради безпеки транспорту. «Іранці сказали, що нам дозволять брати участь не лише в розшифровці «чорних скриньок», але і в аналізі. Ми зараз чекаємо, щоб дізнатися, де це станеться. Ми ще не отримали такого сигналу», – повідомив міністр на пресконференції в Оттаві.

Марк Ґарно нагадав, що він та міністри закордонних справ з України, Швеції, Афганістану та Великої Британії планують зустрітися 16 січня, щоб вимагати «повної співпраці з боку іранської влади». «Канада не прийме ситуацію, коли нам не дають інформації, яку ми шукаємо», – додав міністр транспорту.

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерана до Києва зазнав катастрофи невдовзі після вильоту з аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Уранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали, що літак помилково збили іранські сили протиповітряної оборони.