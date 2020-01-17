Катастрофа PS572: чорні скриньки залишилися в Ірані, їх поки не віддають – голова комісії

Українські фахівці, які працювали на місці катастрофи рейсу PS572, зрозуміли, що причиною падіння літака стала ракета, ще до того, як це визнав офіційний Тегеран, однак досі не отримали від Ірану чорні скриньки. Про це заявив директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін. Як зазначає пресслужба установи, Рувін очолював комісію, яка займається розслідуванням катастрофи українського літака «Боїнг-737», і прокоментував завершення її роботи в Ірані.

Директор Інституту розповів, що група з 45 українських експертів прибула до Ірану вночі проти 9 січня. У її складі були працівники Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами, Укравіаслужби, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Міністерства оборони, Служби безпеки, Міністерства внутрішніх справ.

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За словами Рувіна, 9 січня українські експерти мали нараду з іранською Службою цивільної авіації та отримали доступ до ангару, де зберігалися уламки літака. Працівники Національного бюро з розслідування авіаційних подій поїхали ознайомитися з чорними скриньками літака, фахівці з ДНК-аналізу – на ідентифікацію загиблих.

«Решта групи поїхала на місце складування уламків. Поставили задачу працівникам ДСНС, які почали їх розкладати, самі поїхали на місце падіння літака. На місці падіння літака побачили купу народу, іранців, які збирали рештки, речі, уламки, хто здавав на металобрухт, хто собі на пам’ять брав. Ми обійшли всю територію, пройшли від моменту, де почав падати літак, до моменту, де збирали основні уламки. Все зафіксували і повернулися на місце, до розкладали уламки літака», – згадує голова комісії.

Фахівці виявили, що серед уламків бракує нижньої частини літака, кабіни пілотів, яку згодом доставили, та крісел.

«Жодного крісла на місці, де зберігалися уламки, ми не знайшли. Ми поставили питання: де крісла і де могли перебувати з останків мобільні телефони, якісь гаджети, на яких переважно в останні хвилини пишуть смс-ки, щоб можна було зрозуміти, що сталося. Ми знайшли чотири залишки крісел на місці пригоди і забрали. На місці складання уламків нами знайдено кілька планшетів, залишків мобільних телефонів, сумки з документами, картками. На них ми побачили наслідки дії вражаючих елементів чи якогось іншого фактору. Потім, вже під час огляду кожної деталі літака, нами були визначені місця, куди поцілювали вражаючі елементи якоїсь ракети або вибухового пристрою», – розповідає він.

Розклавши уламки таким чином, як вони були розміщені на літаку, фахівці могли встановити причину падіння літака.

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«Це було 10 числа. Вже була ніч, слава Богу, що в працівників ДСНС були мачти освітлення, електростанції, також нам допомагали представники посольства України в Ірані, привезли паливо... І ми при світлі прожекторів знайшли місця, де побачили дію вражаючих елементів, ракети. Представники іранської влади побачили, приїхало дуже багато машин із представниками, вони з нами подивилися, попросили накрити плівкою, не знімати на мобільні телефони, сказали: завтра будемо розбиратися. Ну а зранку на 9 годину ми домовилися, що приїдемо, нас вже не пускали. Пустили нас лише по 11 годині, їхніх працівників вже не було, тому що вже було офіційно заявлено, що літак збила ракета з корпусу «Тор», М-1, іранських Військово-повітряних сил», – розповідає Рувін.

Голова Інституту звернув увагу, що він та його підлеглі не мають права здійснювати слідчі дії. Вони зафіксували все, що бачили, і повернулися до України, до продовжили вивчення отриманих даних, додає він.

«Всі обставини зазначеної пригоди будуть вивчатися, щоб надати їм відповідну оцінку. Чорні скриньки залишилися в Ірані, вони їх поки що нам не віддають. Вони в робочому стані, за висновкам працівників Національного бюро, є можливість їх прочитати. На даний час іранська сторона зранку говорить: «ми вам передамо», після обіду – «не передамо». Наразі вони перебувають в Ірані, ми їх бачили, особисто оглянули, але їх треба розшифровувати. В них відповідного обладнання немає, тому вони будуть визначатися, де це робити. Ми їм запропонували, в нас лабораторія готова на базі Київського політехнічного університету», – стверджує фахівець.

За його словами, Україна має все необхідне обладнання та фахівців із належним досвідом, щоб аналізувати вміст чорних скриньок.

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва зазнав катастрофи невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів). Уранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака силами своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе повну відповідальність.