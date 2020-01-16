Лондонська зустріч 5 країн щодо збитого літака МАУ. Київ вимагає передачі чорних скриньок

Лондон – У будівлі посольства Канади у столиці Великої Британії було проведено міжнародну зустріч, метою якої було обговорити катастрофу літака української авіакомпанії МАУ в Ірані, внаслідок якої загинуло 176 людей, велика кількість яких були громадянами Канади. У роботі зустрічі взяли участь представники урядів 5 країн, чиї громадяни загинули у збитому Іраном пасажирському літаку – Британії, Канади, України, Швеції та Афганістану. У центрі обговорень лондонської зустрічі було вироблення плану того, в який саме спосіб країни можуть працювати разом, аби домогтися повної співпраці влади Ірану для досягнення прозорості, відповідальності та правосуддя, включно з виплатою компенсації родинам жертв цієї трагедії. Україну на лондонській зустрічі Міжнародної координаційної контактної групи, яка представляє сім’ї жертв рейсу PS752, репрезентував міністр закордонних справ Вадим Пристайко.

Міжнародну координаційну контактну групу, яка представляє сім’ї жертв рейсу PS752, було створено одразу після трагедії 8 січня з ініціативи міністра закордонних справ Канади Франсуа-Філіппа Шампаня для підтримки родин тих, хто загинув в українському пасажирському літаку авіакомпанії МАУ.

У величній будівлі Canada House, яка розташована в самому центрі Лондона на Трафальґарському майдані, на зустріч за зачиненими дверима зібрались урядовці та офіційні представники керівництва країн-членів групи.

Спершу всі учасники лондонського заходу вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання, запаливши жалобні свічки. Міністри закордонних справ Канади – Франсуа-Філіпп Шампань, Великої Британії – Домінік Рааб, України – Вадим Пристайко, Швеції – Анн Лінде, та виконувач обов’язків міністра закордонних справ Афганістану Ідріс Заман погодились із негайною потребою проведення широкомасштабного і прозорого розслідування причин катастрофи українського пасажирського лайнера, а також з необхідністю спільних і згуртованих зусиль, які б вимагали повної співпраці і підзвітності від влади Ірану. Пріоритетом роботи контактної групи було окреслено всебічну підтримку родин жертв збитого іранськими військовими літака.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко буквально перед початком засідання зустрівся зі своїм британським колегою Домініком Раабом. На цій зустрічі голова британського Форін офісу висловив українському міністрові чітку і беззаперечну підтримку Сполученим Королівством України.

На додаток до досягнення домовленості про співпрацю в перебігу розслідування катастрофи літака над Іраном, український і британський урядовці домовились про спільну роботу в напрямку захисту суверенітету України. Домінік Рааб також висловив подяку міністрові Пристайку за те, що Україна очолила розслідування обставин катастрофи українського літака над Іраном.

ТВІТ: «Під час нашої першої зустрічі я висловив подяку Вадимові Пристайку за лідерство України у встановленні фактів щодо катастрофи літака рейсу PS752. Сполучене Королівство обіймає позицію беззаперечної підтримки суверенітету і незалежності України, яку демонструє наша налаштованість на вишкіл ще тисяч українських військових».

Вадим Пристайко заявив на зустрічі у лондонському Canada House, що Україна збирає факти і вагомі докази, використовуючи всі можливі мережі, аби скласти повну картину того, що сталося 8 січня в небі над Іраном, а також для того, щоби досягти справедливості у цій справі.

ТВІТ: «Ми збираємо факти і важливі докази, з використанням усіх наших мереж, включно з нашими закордонними партнерами і діємо у співпраці з нашими людьми, які перебувають в Ірані, з тим, аби скласти повноцінну картину і досягти результату, який нам всім потрібен – а саме справедливості на вшанування пам’яті жертв рейсу PS752.

Міністр Пристайко також однозначно заявив, що Україна вимагатиме передання Іраном чорних скриньок літака «Міжнародних авіаліній України». Пристайко наголосив, що чорні скрині літака рейсу PS752 мусять опинитися на українській території. Такою постає одна з головних вимог офіційного Києва.

ТВІТ: «Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко сказав, що Україна бажає, аби чорні скриньки фізично перебували на українській території»

Підсумком лондонської зустрічі за зачиненими дверима стало оприлюднення заяви від імені міністрів закордонних справ країн-учасниць, в якій було окреслено 5 основних елементів, які становитимуть підґрунтя роботи з владою Ірану у справі розслідування причин цієї трагедії і виплати компенсацій родинам невинно загиблих.

Поміж цих елементів є вимога, щоб Іран повністю взяв на себе відповідальність за збиття українського пасажирського літака рейсу PS752, а також визнав свої зобов’язання перед сім’ями жертв катастрофи, що включає безпосередню компенсацію.

Учасники зустрічі висунули також вимогу притягнення до відповідальності всіх тих, хто був причетний до збиття українського пасажирського літака, в перебігу, як зазначено, «незалежного кримінального розслідування, після якого мають відбутися відповідний прозорий та безсторонній судовий процес».

Під час обговорень було висунуто вимогу надання повного і безперешкодного доступу для офіційних осіб із цих п’яти країн в Ірані для надання консульських послуг. Окремо було виділено надання Іраном можливості ідентифікації й гідної репатріації тіл загиблих, згідно з побажаннями їхніх родин.

Міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіпп Шампань, який головував на зустрічі, підсумував дискусії, зазначивши, що Іран має обрати шлях співпраці, бо міжнародна спільнота пильно стежить за тим, що відбувається у цьому напрямку.

Варто також додати, що на лондонську зустріч окремо було запрошено представників уряду Нідерландів саме з огляду на їхній досвід у п’ятирічному розслідуванні збиття пасажирського лайнера «Малайзійських авіаліній» на Донбасі, в якому слідчі цієї справи звинувачують Росію, літак був збитий російською установкою «Бук», а потім вивезений на російську територію.