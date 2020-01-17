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17 січня 2020, Київ 12:30
Політика

Аятола Хаменеї назвав «великою трагедією» загибель українського літака, але звинуватив «ворогів»

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї під час п’ятничної молитви, 17 січня 2020.

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Вороги Тегерана використовували авіакатастрофу українського лайнера для ослаблення Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР). Про це під час п’ятничної проповіді заявив аятола Алі Хаменеї. Це перша з 2012 року проповідь, проведена верховним лідером Ірану.

Аятола назвав крах літака «великою трагедією». При цьому, за словами Хаменеї, причетний до катастрофи КВІР, є гуманітарною організацією з людськими цінностями, так як забезпечує іранську безпеку. Критика на адресу верховного лідера Ірану, який зберігав мовчанку впродовж 9 днів з моменту загибелі літака, викликала невдоволення іранців та призвела до масових протестів.

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Верховний лідер Ірану в черговий раз розкритикував США за вбивство генерала Касема Сулеймані. Аятола Хаменеї заявив, що Вашингтон продемонстрував «природу терориста», скоївши вбивство іранського військового.

Коментуючи напад на американські військові бази в Іраку на початку січня, Хаменеї заявив, що Тегеран отримав «божественну підтримку». «Той факт, що Іран може дати такого ляпаса світовій державі, показує руку Аллаха», сказав аятола. Його коментарі були зустрінуті гаслами «Смерть Америці!».

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Після вбивства США іранського генерала Касема Сулеймані американо-іранські відносини загострилися в черговий раз. Вашингтон звинувачував військового в організації нападів на американські військові бази і дипмісію США в Багдаді. Тегеран у відповідь пообіцяв дати жорстку відповідь і атакував американські військові бази в Іраку.

8 січня «Боїнг» «Міжнародних авіаліній України», який виконував рейс з Тегерана до Києва і розбився незабаром після зльоту. На борту перебувало 176 пасажирів та членів екіпажу, більшість з пасажирів – громадяни Ірану і Канади. На борту були також дві пасажирки з України та 9 членів екіпажу. Всі вони загинули.

Спочатку іранська влада стверджувала, що причиною авіакатастрофи стала технічна несправність лайнера. Пізніше Тегеран визнав, що літак був збитий ракетою класу «земля-повітря». Відповідальність за обстріл взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції. Там стверджують, що лайнер збили помилково в очікуванні можливих ударів США.

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Західні видання, посилаючись на новий відеозапис, що з’явився в мережі, повідомили, що ракет, які збили літак, було дві. Запис опублікував іранець, який отримав відео з камер відеоспостереження. Відео довжиною в дві хвилини є єдиним, що показує дві ракети, запущені іранськими військовими проти українського пасажирського літака. На інших відео можна побачити лише одну ракету.

У статті, яку опублікувало видання BuzzFeed мовиться, що цей чоловік переховується, побоюючись арешту. За словами видання, зараз іранські військові переслідують громадян, які опублікували в інтернеті відео, що допомогли скласти повнішу картину катастрофи.

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