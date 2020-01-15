Іранці відмовляються наступати на прапори США та Ізраїля

Гасла «Смерть Америці», топтання та спалювання прапорів США – все це було частиною антиамериканських акцій в Ірані, які підтримує держава протягом останніх 40 років. Проте, в останні роки в ісламській республіці посилився опір людей проти цієї мантри та зневаги до прапора Сполучених Штатів та інших країн. Причому деякі наважилися публічно поставити під сумнів обґрунтованість таких акцій.

Реакція та дії влади щодо збиття українського пасажирського літака корпусом вартових Ісламської революції, у зв'язку з чим загинуло 176 людей, викликали хвилю протестів в Ірані. Тоді ж було помічено, як студенти двох університетів оминають американський прапор, намальований посадовцями на дорозі. Це був публічний акт протесту проти клерикального устрою та державної пропаганди, у якій США та Ізраїль зображені як головні вороги Тегерану.

На відео видно, як в Тегеранському університеті імені Шахіда Бехешті більшість студентів намагаються не наступати на намальовані на дорозі американські та ізраїльські прапори. Раніше цей університет був занесений у чорний список США через його ядерну дослідницьку діяльність.

Відео набуло популярності в соціальних мережах та змусило президента США Дональда Трампа написати в Твіттері, що цей вчинок – це «великий прогрес!»

На іншому відео було знято, як на тлі нещодавніх протестів проти уряду країни у зв'язку з трагедією українського літака, студенти університету Санандадж в провінції Курдистан відмовляються підніматися по сходах, на яких намальовано прапор США.

В останні роки вже повідомлялося про подібні акції протесту людей в Ірані, проте публічна відмова великої кількості студентів ходити по зображеннях прапора США, є, схоже, безпрецедентним кроком.

У 2016 році професор Тегеранського університету Садег Зібакалам публічно відмовився ходити по намальованим на підлозі будівлі університету прапорам США та Ізраїля. Відео про свій вчинок він розмістив на сторінці в Instagram, вітаючи нещодавні публічні акції протесту іранських студентів.

Зібакалам сказав, що за останні два роки він зіткнувся з атаками з боку прихильників жорсткої лінії. За його словами, вони його називали «зрадником» і «антиреволюціонером» через те, що він робив все, зокрема лазив по поручням, аби не наступати на прапори США та Ізраїля.

«Коли я побачив, що студенти в цій країні, як і колись в минулому, не хочуть наступати на американські прапори, біль від всіх образ (з боку людей, – ред.) пішла», – відверто заявив Зібакалам 14 січня в Instagram.

В інтерв’ю Зібакалам сказав, що за його відмову ходити по прапору США та Ізраїля він отримав схвальні відгуки від багатьох простих іранців.

«Чесно кажучи, я ніколи не отримував стільки похвали від іранців», – сказав він. «Масштаби вдячності та схвалення неймовірні».

«Гидко, коли проявляють зневагу»

В іранських ЗМІ все частіше звучать заклики поважати прапор США та відмовитися від гасел «Смерть Америці», які регулярно вигукували на державних заходах, зокрема під час п'ятничних молитов та церемоній, присвячених річниці ісламської революції 1979 року.

«Питання полягає у тому, що нам принесли 40 років спалювання та топтання ногами американського прапора?» – писали у 2018 році на сайті Totreemroz.ir, припускаючи, що такі дії не несуть жодної користі іранському народу.

«Мало того, що цим ми нічого не досягаємо для нашої країни та народу, але навпаки лише ускладнюємо діалог з рештою світу», – йдеться в коментарі.

Також з критикою виступили інтелігенція та митці.

У минулому році відомий актор Хамід Фарохнеджад у своєму пості піддав критиці прояв неповаги до прапорів інших країн на своїй сторінці в Instagram з майже 2 мільйонам читачами.

Фарохнеджад опублікував відео іракських протестувальників у Басрі, які спалювали іранський прапор, і написав: «Я публікую це, щоб ви могли побачити, як гидко, коли проявляють зневагу до прапора країни...Ми не повинні повторювати цю помилку».

Топтання та спалювання прапорів інших країн вже застаріло



У 2018 році режисер Шахін Самадпур заявив, що, хоча він виступає проти багатьох дій Америки і «ненавидить» ізраїльську політику, але він вважає, що «топтання та спалювання прапорів інших країн вже застаріло». Він додав, що молоде покоління Ірану не хоче, щоб йому «диктували», що робити.

Наше молоде покоління хоче мати вибір

«Коли ви малюєте прапор країни на підлозі перед входом в університет, усі повинні наступити на нього, і у вас немає вибору», – сказав він, додавши, що «наше молоде покоління хоче мати цей вибір».

Повідомляється, що за допомогою таких акцій свій опір висловлюють також помірні сили іранського уряду, які прагнуть поліпшити відносини зі Сполученими Штатами та іншими країнами.

У лютому 2017 року прапор США був намальований на підлозі виходу в Тегеранському аеропорту Мехрабад у відповідь на заборону в’їзду, яку запровадила адміністрація Трампа щодо громадян з Ірану та шести інших переважно мусульманських держав. Але консервативне видання Afkarnews повідомляло, що «дехто в уряді» тиснув на корпус вартових Іранської революції, щоб прапор прибрали.

У 2017 році прихильники жорсткої лінії розкритикували губернатора Сірвана Бахмана Джаліліана за те, що він намагався не наступати на американський та ізраїльський прапори на офіційному заході.

У виданні Mashreghnews, що є прихильником жорсткої лінії, опублікували коротке відео з «дивними» рухами губернатора та заявили, що деякі ЗМІ і політичні активісти закликали вжити «серйозних заходів» проти Джаліліана.

Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї заявив у лютому, що гасло країни «Смерть Америці» спрямоване проти Трампа та інших лідерів США, а не проти американського народу.

Оригінал матеріалу – на англомовному сайті Радіо Свобода