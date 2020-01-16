МВС: у Тегерані завершилась ідентифікація тіл загиблих в авіакатастрофі українців

Міністерство внутрішніх справ України повідомляє, що в Ірані завершилася ідентифікація тіл українців, загиблих внаслідок збиття українського літака.

«Сьогодні експерти МВС, які перебувають у Тегерані, отримали ДНК-профілі останків всіх 11 загиблих громадян України. Проводиться підготовка для подальшої передачі до України. За попередньою інформацією, передачу тіл 11 загиблих планується провести до 19 січня 2020 року», –йдеться в повідомленні.

У МВС нагадали, що 15 рятувальників, четверо слідчих і троє експертів міністерства допомагають іранським колегам розслідувати причини катастрофи українського «Боїнга».