В Україну приїде спеціальний представник уряду Ірану – МЗС

Наступного тижня до Києва має прибути спеціальний представник уряду Ірану, заявив під час виступу в парламенті міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

За його словами, представник Ірану приїде «з офіційними вибаченнями».

«Ми хочемо публічно зафіксувати визнання іранською стороною своєї провини, визнання на міжнародному рівні документом», – додав міністр.

Пристайко також повідомив про переговори з іншими країнами щодо питань, пов’язаних з авіакатастрофою. Він зазначив, що США, місії різних країн, громадяни яких постраждали в авіакатастрофі, готують «пропозиції на міжнародному рівні, яким чином тиснути на Іран і вимагати відповідальності за те, що відбулося».

За словами голови МЗС, Тегеран готовий передати Україні «чорні скриньки» збитого літака після того, як їх проаналізує спільна слідча група експертів з Ірану, Канади й України.

Напередодні в МВС України повідомили, що в Ірані ідентифікували тіла всіх загиблих в авіакатастрофі українців, і їх мають доправити в Україну до 19 січня.