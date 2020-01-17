Тіла загиблих в Ірані українців повернуть Києву 19 січня – МАУ

Тіла загиблих внаслідок авіакатастрофи в Ірані українців повернуть до України 19 січня, повідомляє пресслужба авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України».

«Церемонія вшанування пам’яті загиблих внаслідок катастрофи літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» в Ісламській Республіці Іран відбудеться в Терміналі В міжнародного аеропорту «Бориспіль». Доступ відкритий для всіх. Збір біля входу до Терміналу В о 12:00. Попрощатися з загиблими можна з 13:00 до 19:00», – йдеться в повідомленні МАУ у фейсбуці.

Тим часом, в Офісі президента повідомили, що церемонія вшанування пам’яті загиблих почнеться об 11:30 19 січня.