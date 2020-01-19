Баканов: для СБУ розслідування причин катастрофи літака «МАУ» є пріоритетом

Розслідування причинно-наслідкового ланцюга подій катастрофи рейсу PS572 є пріоритетом для Служби безпеки, заявив голова СБУ Іван Баканов. Його слова наводить пресслужба відомства в день повернення до України тіл загиблих членів екіпажу та пасажирів-українців.

Баканов взяв участь у церемонії прощання із загиблими, яка пройшла в аеропорту «Бориспіль». На події були присутні також президент України Володимир Зеленський, прем’єр-міністр Олексій Гончарук, генеральний прокурор Руслан Рябошапка та представники уряду.

«Жахлива трагедія в Ірані забрала життя одинадцяти наших співвітчизників. І суспільство вимагає відповідей щодо дійсних причин цього горя та притягнення усіх винних до відповідальності. Для СБУ розслідування та встановлення причинно-наслідкового ланцюгу подій цієї катастрофи є пріоритетом», – заявив Баканов.

Він додав, що всі країни мають працювати разом, «аби мінімізувати в майбутньому навіть теоретичний ризик повторення подібних жахливих трагедій».

Служба безпеки України висловила співчуття родинам та близьким загиблих. Свої співчуття висловив також офіс президента Володимира Зеленського.

13 січня Служба безпеки України на виконання доручення Офісу генпрокурора порушила три кримінальні провадження щодо катастрофи українського літака в Ірані. Провадження стосуються порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, умисного вбивства та умисного знищення майна.

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Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва зазнав катастрофи невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів). Уранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака силами своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе повну відповідальність.

19 січня в аеропорту «Бориспіль» відбулася церемонія прощання з громадянами України, які загинули внаслідок авіакатастрофи.