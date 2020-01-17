Лавров заявив про «агресію» США, а катастрофу літака МАУ назвав наслідком ворожнечі Вашингтона з Іраном

Виконувач обов’язків міністра закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що «агресивна» політика США призвела до посилення глобальної напруженості, закликавши Вашингтон і Тегеран до деескалації ворожнечі.

Виступаючи на щорічній пресконференції у Москві 17 січня, Лавров назвав збиття українського літака іранськими системами ППО «дуже серйозним червоним прапором» і попереджувальним сигналом для врегулювання ситуації, замість того, щоб постійно погрожувати одне одному.

«Загострення відносин між Іраном і США, напевне, не допоможе врегулюванню жодної кризи в регіоні хоча б просто тому, що напруженість буде зростати, і трагедія з літаком українських авіаліній, звичайно ж, це такий дуже серйозний дзвінок і сигнал до того, щоб все-таки почати займатися деескалацією, а не постійними погрозами і польотами бойової авіації», – сказав Лавров.

Він назвав збиття українського літака наслідком «людської помилки», допущеної через «нервозність», яку іранська сторона відчувала на тлі можливих повітряних атак з боку США.

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерана до Києва зазнав катастрофи невдовзі після вильоту з аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Уранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали, що літак помилково збили іранські сили протиповітряної оборони.