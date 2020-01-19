РНБО про повернення «чорних скриньок»: тривають складні й напружені переговори

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявляє, що з Іраном тривають постійні «складні й напружені» переговори про повернення «чорних скриньок» збитого 8 січня літака української компанії «Міжнародні авіалінії України».

«Звертаюся до вітчизняних та іноземних засобів масової інформації з проханням займати виважену і відповідальну позицію стосовно висвітлення питання щодо повернення в Україну «чорних скриньок» літака Boeing-737-800 української компанії «Міжнародні авіалінії України», збитого 8 січня 2020 року в Ісламській Республіці Іран. Інформаційний ажіотаж, маніпуляції навколо цієї теми, поширення неперевіреної інформації значно ускладнюють переговорний процес і можуть негативно вплинути на його результативність», – цитує Данілова 19 січня пресслужба РНБО.

Раніше сьогодні іранська державна новинна агенція IRNA повідомила, що Іран наразі не планує передавати «чорні скриньки» Києву.

17 січня Офіс генерального прокурора повторно звернувся до іранських служб із проханням надати «чорні скриньки».

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва зазнав катастрофи невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів). Уранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака силами своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе повну відповідальність.

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19 січня в аеропорту «Бориспіль» відбулася церемонія прощання з громадянами України, які загинули внаслідок авіакатастрофи.