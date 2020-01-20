Зеленський обговорив повернення «чорних скриньок» із іранським міністром

Президент України Володимир Зеленський провів 20 січня зустріч зі спецпредставником президента Ірану, міністром доріг і міського розвитку країни Мохаммадом Есламі, повідомляє офіційний сайт глави держави.

Зокрема, Зеленський обговорив із іранським міністром питання передачі Україні для розшифровки бортових самописців українського літака, що був збитий 8 січня після вильоту з Тегерана. Президент засвідчив, що «Україна має необхідні технічні можливості та досвідчених фахівців для належного виконання цієї роботи».

«Очікується прибуття групи представників Ірану, які ознайомляться з технічними можливостями України для розшифровки «чорних скриньок». Сторони погодилися, що всі залишки літака, які збереглися після катастрофи, мають бути повернені в Україну», – ідеться в повідомленні.

Раніше 20 січня тему повернення «чорних скриньок» обговорив з іранським міністром керівник українського зовнішньополітичного відомства Вадим Пристайко.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов повідомив 19 січня, що з Іраном тривають постійні «складні й напружені» переговори про повернення «чорних скриньок» збитого літака.

Перед тим 19 січня іранська державна новинна агенція IRNA повідомила, що Іран наразі не планує передавати «чорні скриньки» Києву.

17 січня Офіс генерального прокурора повторно звернувся до іранських служб із проханням надати «чорні скриньки».

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва зазнав катастрофи невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів). Уранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака силами своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе повну відповідальність.

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19 січня в аеропорту «Бориспіль» відбулася церемонія прощання з громадянами України, які загинули внаслідок авіакатастрофи.