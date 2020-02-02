Зеленський: українських фахівців запросили в Іран для спільної розшифровки «чорних скриньок»

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що Україна хоче отримати «чорні скриньки» збитого Іраном літака, незважаючи на запрошення іранської сторони для українських фахівців взяти участь у їхній спільній розшифровці. Про це він сказав у коментарі ТСН.Тиждень.

За словами Зеленського, запрошення для українських фахівців надійшло на 3 лютого.

«Вони запрошують вже у понеділок (3 лютого) летіти до них в Іран. Відверто кажучи, ми цього дуже боїмося, тому що можуть запросити наших фахівців до їхньої лабораторії, але вже тоді нам наші спеціалісти сказали, що технічно вони не готові до правильного, правдивого розшифрування. Я боюсь, що іранці можуть залучити наших фахівців, мовляв, давайте тут на місці розшифруємо, а потім скажуть – навіщо вам тепер «чорні скриньки». Ні, ми хочемо взяти ці скриньки, і про це ми говорили з представником іранської сторони, і він сказав – якщо ми не зможемо їх розшифрувати, ми їх вам віддамо. Я сказав – мені ваш президент теж давав слово, що ми будемо допущені до будь-яких предметів, до будь-яких доказів і зможемо взяти «чорні скриньки», – сказав глава держави.

Зеленський додав, що у разі, якщо українські фахівці летітимуть в Іран, вони повинні мати мандат, що за неповного розшифрування на місці, можуть забрати «чорні скриньки».

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов повідомив 19 січня, що з Іраном тривають постійні «складні й напружені» переговори про повернення «чорних скриньок» збитого літака. Перед тим іранська державна новинна агенція IRNA повідомила, що Іран наразі не планує передавати «чорні скриньки» Києву.

20 січня президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спецпредставником президента Ірану, міністром доріг і міського розвитку країни Мохаммадом Есламі і обговорив з ним передачу Україні для розшифровки бортових самописців українського літака.

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва зазнав катастрофи невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів). Уранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака силами своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе повну відповідальність.