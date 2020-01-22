General Electric приєднається до розслідування збиття українського «Боїнга»

Компанія General Electric Co отримала ліцензію Міністерства фінансів США на участь у розслідування збиття літака «Міжнародних авіаліній України у Ірані. Про це представник компанії повідомив агентству Reuters у вівторок.

General Electric, разом з французькою компанією Safran SA, є співвласником американо-французької фірми CFM, яка виробила двигуни для збитого над Тегераном літака Boeing 737.

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва зазнав катастрофи невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів). Уранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака силами своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе повну відповідальність.

19 січня в аеропорту «Бориспіль» відбулася церемонія прощання з громадянами України, які загинули внаслідок авіакатастрофи.