Іран визнав, що збив український «Боїнг» двома ракетами «земля-повітря» – ЗМІ

Організація цивільної авіації Ірану опублікувала другий звіт про катастрофу українського «Боїнга». У документі мовиться, що літак був збитий двома ракетами класу «земля-повітря» малого радіусу дії із зенітно-ракетного комплексу «Toр-M1» російського виробництва, повідомляє агентство Bloomberg.

За даними іранської влади, дві ракети були випущені по «Боїнгу» «Міжнародних авіаліній України» з північного напрямку. Через 6 хвилин після вильоту з аеропорту Тегерана лайнер зник з екрану основного радара. Після потрапляння ракет літак почав стрімко втрачати висоту, відхилився від курсу, пролетів повз житловий район і його перший контакт із землею стався в громадському парку, де «Боїнг» зіткнувся з перешкодою, перетнув футбольне поле, впав і загорівся.

У звіті Іран визнав, що бортові самописці збитого «Боїнга» є одними з найбільш складних конструкцій такого роду в світі, і у Тегерана немає технічної можливості для їх дешифрування. За даними Bloomberg, Франція і США відмовилися поставити Ірану таке обладнання. Доля «чорних ящиків» як і раніше залишається невідомою. Раніше повідомлялося, що Іран має намір самостійно зайнятися розшифровкою самописців, спростувавши, тим самим, повідомлення про їх передачу Україні.

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва зазнав катастрофи невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів). Уранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака силами своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе повну відповідальність.

19 січня в аеропорту «Бориспіль» відбулася церемонія прощання з громадянами України, які загинули внаслідок авіакатастрофи.