РНБО: комісія з розслідування катастрофи PS752 продовжує працювати «в штатному режимі»

Україна очікує від Ірану дотримання міжнародного права в розслідуванні катастрофи літака «Міжнародних авіаліній України», збитого біля Тегерану 8 січня. Про це йдеться в заяві Ради національної безпеки та оборони 3 лютого.

При цьому, як зазначає в заяві секретар РНБО Олексій Данілов, Київ готовий співпрацювати з Іраном зокрема і в питанні дослідження «чорних скриньок».

«Сьогодні комісія з розслідування причин катастрофи продовжує роботу та працює в штатному режимі, ми на постійному зв’язку з нашими колегами, які перебувають в Ірані. Позиція України залишається незмінною: ми наполягаємо на всебічному та повному розслідуванні всіх обставин катастрофи й виплаті відповідних компенсацій сім’ям загиблих згідно з нормами міжнародного права», – цитує Данілова пресслужба РНБО.

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Увечері 2 лютого програма «ТСН. Тиждень» на телеканалі «1+1» оприлюднила запис розмови між диспетчером аеропорту Тегерана і другим пілотом літака іранської компанії «Aseman Airlines», яка відбулася зранку 8 січня. Цього дня Іран збив літак «Міжнародних авіаліній України», який повертався до Києва. На записах пілот розповідає, що бачить світло від ракети і вибух.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю ТСН заявив: «Іранська сторона знала від самого початку, що наш літак збила ракета, це їм було відомо вже на момент збиття».

В Ірані засудили публікацію записів і додали, шо це була частина конфіденційного звіту. Посадовець авіаційної служби Ірану Гассан Резаїфар сказав, що «ця дія українців змушує нас більше не ділитися з ними свідченнями».

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва зазнав катастрофи невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Уранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака силами своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе повну відповідальність.