Пристайко обговорив із представником Роугані розслідування катастрофи літака МАУ в Ірані

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко зустрівся зі спецпосланцем президента Ірану Хасаном Роугані з питань розслідування катастрофи літака «Міжнародних авіаліній України» під Тегераном, міністром доріг та містобудування Мохаммадом Есламі.

Під час зустрічі Пристайко зазначив, що для України надзвичайно важливою є широка та відкрита співпраця з Іраном у розслідуванні усіх обставин інциденту.

Есламі від імені іранського уряду висловив співчуття рідним та близьким загиблих у авіакатастрофі під Тегераном та запевнив у готовності до конструктивної взаємодії задля забезпечення всебічного та об’єктивного розслідування усіх обставин події.

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва зазнав катастрофи невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів). Уранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака силами своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе повну відповідальність.

19 січня в аеропорту «Бориспіль» відбулася церемонія прощання з громадянами України, які загинули внаслідок авіакатастрофи.