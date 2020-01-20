Пристайко розповів про перспективи компенсацій за збитий український боїнг в Ірані

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко анонсував обговорення з іранською делегацією 20 січня подальшого розслідування збиття українського літака поблизу Тегерану та ймовірної компенсації родинам загиблих.

«Питання компенсації теж буде обговорено. Але детально це буде обговорено юристами пізніше. Воно, як ви розумієте, складається із кількох рівнів. Перший рівень – ті компенсації, що будуть надані страховими компаніями та авіаційною компанією, потім на більш високому рівні – як будуть надані компенсації іранською стороною ... Я не очікую, що датальна дискусія відбудеться з міністром інфраструктури, для цього (треба – ред.) увійтипереговори між юридичними командами, але але без політичного поштовху, який ми збираємося робити сьогодні, очевидно, цього не буде», – сказав міністр на пресконфренції у Києві 20 січня.

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва зазнав катастрофи невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів). Уранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака силами своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе повну відповідальність.

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19 січня в аеропорту «Бориспіль» відбулася церемонія прощання з громадянами України, які загинули внаслідок авіакатастрофи.