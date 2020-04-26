У Криму більше хворих, ніж кажуть?

У Криму 4 тиждень карантину. За тиждень з 18 квітня до 24 квітня – 28 нових випадків захворювання на коронавірус. Усього станом на 24 квітня 2020 року – 83 випадки. Кримська правозахисна група заявляє – офіційні цифри чиновників Криму про кількість хворих не відповідають дійсності. У Сімферополі помітили поліцейську техніку з водометами. Організовані тотальні перевірки місцезнаходження туристів. Сергій Аксьонов записав звернення до росіян, щоб не їхали в Крим.