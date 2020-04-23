Росія повернула Україні дві ноти протесту – речниця МЗС

Російські дипломати повернули МЗС України дві ноти протесту, які стосувалися подій в контрольованих Росією українських регіонах. Про це 23 квітня повідомила речниця російського зовнішньополітичного відомства Марія Захарова.

У своїй традиційній манері Захарова закликала українських дипломатів «економити на папері», а українській владі («київській» у версії речниці) вона закинула існування «в паралельній реальності».

Представниця МЗС Росії повторила тезу про те, що Москва «не є стороною конфлікту на південному сході України (так усупереч географії в Росії називають частини двох окупованих східних областей України – ред.)» і «не здійснює контроль над територією Донбасу».

Також Захарова знову заявила, що «питання приналежності Криму закрите» і що «Крим і Севастополь у 2014 році добровільно возз’єдналися з Росією». Через це, сказала речниця офіційної Москви, «всі ноти протесту щодо дій російської влади… будуть і надалі повертатися українській стороні у зв’язку з відсутністю підстав для їхнього розгляду».

МЗС України раніше цього тижня надіслав до Москви дві ноти. В першій зовнішньополітичне відомство висловило протест у зв’язку з археологічними розкопками і земляними роботами в окупованому Криму, в другій вимагало від Москви звіту про заходи, які вживаються Росією для боротьби з поширенням коронавірусної інфекції в Криму та окремих районах Донецької та Луганської областей.