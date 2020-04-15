Україна вимагає від Росії забезпечити захист здоров’я населення Криму та ОРДЛО за умов COVID-19

Україна за умов поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 вимагає від Росії «як держави-окупанта вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на забезпечення захисту життя та здоров’я» населення Криму, Севастополя та окремих районів Донецької та Луганської областей. Про це йдеться в поширеній 15 квітня заяві українського зовнішньополітичного відомства.

«Зокрема, згідно зі статтею 56 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року, окупаційна держава зобов’язана забезпечити та підтримувати на окупованій території умови, задовільні з точки зору охорони здоров’я та санітарії, має вживати профілактичні та запобіжні заходи, необхідні для запобігання поширенню інфекційних захворювань та епідемій», – ідеться в заяві.

Київ також вимагає від Москви «регулярно надавати вичерпну інформацію щодо ситуації із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 на тимчасово окупованих нею українських територіях, а також щодо заходів із надання допомоги населенню цих територій у зв’язку з пандемією».

Відповідну ноту з вимогами до Російської Федерації як держави-окупанта було направлено російській стороні, інформує сайт МЗС України.

В окупованому Криму 15 квітня повідомили про ще два випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, всього хворих на COVID-19 на півострові понад 20, у Севастополі є чотири підтверджених випадки хвороби, під наглядом – понад 1300 людей. В окупованих районах Донецької та Луганської областей контрольовані Росією адміністрації повідомляють про одиничні випадки хвороби, але жодної незалежної верифікації цих даних немає.