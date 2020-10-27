Понад половину коштів із Фонду боротьби з COVID-19 витрачено – Мінфін

З Фонду боротьби з COVID-19 витрачено 52% коштів або 34,1 мільярда гривень із загалом 66-ти мільярдів, повідомили у пресслужбі Міністерства фінансів України.

Згідно з оприлюдненою інформацією, на охорону здоров’я з фонду витрачено 5,8 млрд грн (або 35% із передбачених 16,3 млрд грн). На закупівлю апаратів штучної вентиляції легенів витрачено 21 млн грн, на забезпечення лабораторій МОЗ і закупівлю засобів індивідуального захисту для медпрацівників – 624 млн грн, на субвенцію місцевим бюджетам для забезпечення лікарень киснем – 571 млн грн, а на підвищення надбавок і доплат медпрацівникам – 2,7 млрд грн. з передбачених 6 млрд грн.

Мінфін уточнив, що кошти, виділені на придбання обладнання для приймальних відділень опорних лікарень, поки що не використовувалися.

Повідомляється, що на відновлення видатків, які були скорочені при створенні Фонду, передбачено 524 млн грн, з яких використано 165 млн грн, або 31%.

В Україні станом на ранок 27 жовтня зареєстровано 6677 нових випадків зараження COVID-19 за попередню добу. За ту добу померли 126 людей із таким діагнозом, одужали 2799.