Коронавірус: Німеччина запровадить частковий локдаун, Франція анонсує нові обмеження

Німеччина запровадить на місяць частковий локдаун, а Франція планує запровадити нові обмеження на фоні подальшого зростання кількості інфікованих коронавірусом у Європі.

28 жовтня канцлер Німеччини Ангела Меркель провела переговори з главами 16 держав, щоб узгодити єдиний підхід у боротьбі з коронавірусом до Різдва. «Ми повинні вжити заходів зараз», – сказала Меркель, охарактеризувавши ситуацію як «дуже серйозну».

У рамках надзвичайних заходів у Німеччині з 2 по 30 листопада будуть закриті всі бари, ресторани, розважальні центри, концертні зали, театри і тренажерні зали. Магазинам буде дозволено залишатися відкритими з дотриманням суворих обмежень та соціального дистанціювання. Жителів країни просять не подорожувати з особистих причин, а зупинятися в готелях можна буде тільки тим, хто здійснюватиме необхідні робочі поїздки. Очікується, що в більшості регіонів залишатимуться відкритими школи.

За попередню добу у Німеччині виявили майже 15 тисяч нових випадків COVID-19. Це вдвічі більше ніж минулого тижня. «Якщо ми дочекаємося заповнення відділень інтенсивної терапії, буде занадто пізно», – наголосив міністр охорони здоров’я Німеччини Єнс Спан, який сам був інфікований на початку жовтня.

Щоб пом’якшити наслідків часткового локдауну, міністерство фінансів Німеччини виділить до 10 мільярдів євро (11,82 мільярда доларів) у вигляді допомоги і збільшить державні запозичення.

У Європі посилюють обмеження в останні тижні у відповідь на другу хвилю пандемії.

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Останні дані Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) від 27 жовтня показали, що в Європі зареєстровано 1,3 мільйона нових випадків за останні сім днів, що становить майже половину від 2,9 мільйона зареєстрованих у всьому світі. Смертність також зросла на 37 відсотків у порівнянні з попереднім тижнем – до 11 700 осіб.

Італія та Іспанія також увійшли до числа європейських країн, які були змушені ввести нові масштабні обмеження. Посилення обмежень запланували і у Франції. Президент Франції Емманюель Макрон виступить зі зверненням до нації увечері 28 жовтня, щоб представити нові заходи, оскільки лікарі попереджають, що багато лікарень знаходяться на межі заповнення, оскільки в країні щодня реєструють десятки тисяч нових випадків COVID-19 щодня. За останню добу у Франції зареєстрували 523 летальних випадки, пов’язані з коронавірусом.