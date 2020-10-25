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25 жовтня 2020, Київ 15:41
Новини | Міжнародні

У Росії зареєстрували понад 1,5 мільйона випадків COVID-19

Перевезення хворого до лікарні, Москва, жовтень 2020 року

У Росії з початку епідемії коронавірусної інфекції захворіли 1 мільйон 513 817 людей, повідомив оперативний штаб із протидії поширенню епідемії.

Лише за останню добу виявили 16 710 нових випадків COVID-19, це на 189 випадків більше, ніж днем раніше.

Найбільше нових випадків виявлено в Москві (4455) і Санкт-Петербурзі (709).

Абсолютний рекорд добового приросту хворих на COVID-19 в Росії був встановлений 23 жовтня, тоді виявили 17 340 випадків за день.

У російському уряді поки заперечують можливість запровадження суворого карантину, президент Володимир Путін рекомендував російським регіонам запроваджувати обмеження «обережно, відштовхуючись від епідеміологічної ситуації».

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