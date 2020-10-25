Швидкі не приїжджають, лікарів не вистачає, місць немає та черги на КТ - кримчани скаржаться на медицину в Криму

В Криму побито антирекорд із захворюваності на COVID-19. 22 жовтня за добу на півострові було підтверджено 267 нових випадків захворювання на COVID-19 (з урахуванням Севастополя). Наприкінці вересня було звільнено підконтрольного Росієї міністра охорони здоров’я Криму Ігоря Чемоданова. Перед цим його розкритикували за скарги кримчан на відмови у госпіталізації. Пройшов майже місяць, кримчани продовжують скаржитися на те, що місць в лікарнях не вистачає, в госпіталізації відмовляють. Масово хворіють медпрацівники. Підконтрольний Росії глава Криму Сергій Аксьонов заявляє, що «ситуація на контролі оперативного штабу». Але «Росспоживнагляд» розглядає варіант відкриття ще однієї «ковідної лікарні» – на базі лікарні Ленінського району Криму.

Сімферопольцю Руслану Москвіну було лише сорок сім. Чоловік, як кажуть рідні, з хорошим здоров’ям, помер за 9 днів. Це сталося в ніч на 17 вересня 2020 року. Його останній аудіозапис, зроблений 15 вересня, оприлюднила газета «Крымские известия». Руслан розповідав друзям, як з хрипами в легенях, температурою за 39 вмовляв «швидку» забрати його в лікарню.

«Прошу: «Дівчата, заберіть мене!

«Прошу: «Дівчата, заберіть мене!». «Ні, - відповідають, - місць немає. Чекай. Якщо тест на ковід буде позитивний, тут вже Росспоживнагляд приїде, тебе забере». Вранці дзвоню на комп'ютерну томографію: 3,5 тисячі рублів коштує. «Нічим допомогти не можемо, черга аж тільки на суботу», – розповідав Руслан Москвін.

До суботи він не дожив, помер через три години після від’їзду чергової бригади «швидкої», яка так і не забрала його в лікарню. Газета «Крымские известия» повідомляє, що ані рідні, ані журналісти кримських ЗМІ досі не побачили результату його тесту на COVID. У висновку про смерть написано «неуточнена кардіоміопатія». В рідних Руслана діагностували вірусну пневмонію.

Блогер Заїр Баккал розповідає про відмови госпіталізувати людей. Смертю закінчився випадок з вчителькою сімферопольської гімназії № 1 Світланою Химич.

«Викликали швидку, яка приїжджала та, зі слів друзів, відкачувала киснем вчительку. Робила укол і їхала «швидка допомога», відмовляючи в госпіталізації. Цитата: «лікуйтеся вдома, місць в лікарнях немає». Також був викликаний дільничний лікар, який дав направлення на госпіталізацію, але вимовив те ж саме: «місць немає», – розповідає блогер.

Врешті жінку все ж забрали в лікарню, але 22 вересня вона померла. Подробиці хвороби Світлани Химич у фейсбуці розповіла її колишня колега.

30 вересня підконтрольний Росії глава Криму Сергій Аксьонов зняв з посади міністра охорони здоров’я Ігоря Чемоданова. Перед цим Аксьонов публічно відчитав чиновника за скарги кримчан на відмови в госпіталізації.

Посаду міністра зайняв головний лікар республіканської лікарні імені Семашка Олександр Остапенко. Через тиждень Аксьонов заявив, що гострота проблеми із госпіталізацією спала.

«Велика кількість була скарг за тиждень. В першу чергу, це були скарги щодо відмови в госпіталізації по пневмоніям. Однак, за вихідні дні – Олександр Іванович розповість потім в своїй доповіді – там практично більше 400 осіб госпіталізували, причому з важкими пневмоніями, так чи інакше. Гострота, ось з точки зору, що хтось не був госпіталізований (по датах зверненнями, аналіз кожен день робимо – бачимо), сьогодні спала», – розповідав Сергій Аксьонов на засіданні 7 жовтня.

Жителька Сімферополя Лілія Халілова дізналася, що у неї COVID наприкінці вересня. Пише, що томографія показала ураження легенів на 25 відсотків. З поліклініки до неї ніхто не приїхав, тому вони з чоловіком шукали знайомих лікарів і медсестер. У пості на сторінці у фейсбуці Лілія написала, що швидка забрала її в лікарню тільки майже в середині жовтня, коли вона вже задихалася, а сатурація легенів була 74. Пише, що місць катастрофічно не вистачає і звертається до Сергія Аксьонова.

Люди лежать в коридорах і навіть мало не на підлозі

«Ви рапортуєте, що з ліжками в Сімферополі все нормально, всім вистачає. Що бачу я?? Люди лежать в коридорах і навіть мало не на підлозі!! Це норма!! Мені моє ліжко дісталося усіма правдами і неправдами!! Чому я сама повинна шукати собі ліжко, коли я задихаюся!! ️ «Швидкі», які треба чекати по 15-16 годин, забирати нікуди не хочуть... Чому не відкривається цей величезний новий медцентр Семашка??!!», – пише Лілія на своїй сторінці.

Новий медичний центр республіканської лікарні імені Семашка офіційно здали в експлуатацію 8 жовтня. Він розрахований більш ніж на 730 хворих. Здати його намагалися вже сім разів.

«Об'єкт добудувався за особистим дорученням нашого президента Володимира Володимировича Путіна, для підвищення якості охорони здоров'я в республіці Крим... За останнім словом техніки добудований. Об'єкт завершено, всіх з цим вітаю», – заявив Сергій Аксьонов 8 жовтня.

От тільки медцентр не збираються використовувати для лікування хворих на коронавірус.

Не бачимо екстреної необхідності відкривати новий стаціонар

«З урахуванням того, що ми впроваджуємо амбулаторне лікування пацієнтів з коронавірусом по ряду показань, то у нас відбувається планомірне звільнення ліжок для пацієнтів, яким показане лікування в стаціонарних умовах. Тому, маючи на даному етапі даний баланс, ми не бачимо екстреної необхідності відкривати новий стаціонар під пацієнтів з коронавірусом, – заявив кримським ЗМІ в день здачі лікарні підконтрольний Росії міністр охорони здоров’я Криму Олександр Остапенко.

Кримський блогер Віталій Борденюк розповідає інше – місць та лікарів не вистачає, стверджує він.

«Третя поліклініка (Сімферополя – ред.) – саме туди ходив мій родич. Та сидів у черзі дванадцять годин. Уявіть, дванадцять годин сидіти в черзі. Це уявіть, скільки людей, які приймають хворих», –розповідає блогер на своєму каналі в ютубі.

Ще одну історію кримчанина, якого не хотіли госпіталізувати з важким неврологічним захворюванням, розповіла його донька. З міркувань безпеки цих людей, розповідь – анонімна.

«Його категорично відмовлялися госпіталізувати і пояснення було одне: в лікарні COVID і це не екстрений випадок. Тобто лежачий хворий, людина, яка раптово перестає ходити, починає ходити під себе, це, виявляється, не екстрений випадок. Всюди одна відмовка: «в лікарні COVID, лікарі хворіють ковідом», самі лікарі про це говорять. «Лікуйтеся вдома». Викликати фахівця додому нереально. Врешті-решт, хтось з лікарів у приймальному відділенні здогадався зробити батькові комп’ютерну томографію. І виявилася в нього двостороння пневмонія. Його одразу госпіталізували та повезли до однієї з так званих «ковідних лікарень», – розповіла донька літнього кримчанина.

Але й на цьому жахи для цієї родини не закінчилися.

Що з твоєю близькою людиною, жива вона чи мертва

«Ковідні лікарні» – це «червона зона» і туди неможливо увійти, ти не в змозі перевірити, що з твоїм рідним. Подзвонити туди ти можеш тільки на «гарячу лінію». «Гаряча лінія» передає твоє прохання лікарю, але лікаря-куратора, як такого, не існує. Є бригади, які змінюють одна одну подобово. Один лікар передзвонить тобі додому і розкаже, що з твоїм рідним, а інший лікар може бути в поганому настрої і може не передзвонити, і ти можеш кілька діб губитися в здогадах: що з твоєю близькою людиною, жива вона чи мертва? У нас була така ж ситуація», – каже жінка.

Часто хворих з Сімферополя везуть до ковід-лікарень в інших регіонах. Одна з хворих, яка нині лікується в Армянську і попросила не називати її ім’я, розповіла нам: за її спостереженнями, там не вистачає персоналу та медикаментів та навіть простих медичних засобів, але лікарі бояться про це говорити.

Суворо заборонено персоналу говорити про брак ліків

«Немає дуже важливого, наскільки я змогла зрозуміти, препарату – гепарин. Літня жінка з цукровим діабетом надійшла в більш-менш нормальному стані. Потім їй стало не вистачати кисню, підключили до апарату... Їй відкритим текстом запропонували попросити родичів привезти цей гепарин. Ця розмова була ввечері. Хвора жінка намагалася допроситися, щоб хто-небудь купив їй його в аптеці. Персонал сказав: «хто ж вам туди піде». А родичі хворої живуть в Сімферополі, а час в такому випадку відіграє дуже велике значення, його затягують... Врешті-решт гепарин медики все ж принесли, але стан в очікуванні сильно погіршився, і зараз вона лежить під киснем... Чую, періодично плаче, як їй погано... Суворо заборонено персоналу говорити про брак ліків. Вони говорять про це пошепки, по секрету. Тому що їх звинувачують у вимаганнях», – розповіла пацієнтка ковідної лікарні в Армянську.

Крим.Реалії звернулись за коментарем до підконтрольного Росії міністерства охорони здоров’я Криму. На час виходу статті відповіді не отримали.

В клініках, які перепрофілювали під коронавірус, медикам доплачують так звані ковідні надбавки. А в звичайних лікарнях медперсоналу потрібно доводити, що вони працювали з такими хворими, а зробити, розповідають медики, це вкрай важко.

Дуже мало береться тестів

«Дуже мало береться тестів. Для того, щоб взяти тест у хворого, саме в нашій лікарні, це треба зателефонувати головному лікарю. Він повинен дозволити, він може ще й не дозволити. Можуть сказати, що ми взяли мазок, мазок прийшов негативний. Потім позитивні результати кудись губляться з історії і цих виплат домогтися дуже складно. За весь час домоглися тільки по одній хворій виплат. І то там обчислювали, хто до неї підходив, всім іншим взагалі не призначено, ну, це взагалі дуже страшно», – розповідає Ірина, медсестра з Феодосії.

Медичні працівники почали масово хворіти, каже Ірина.

Залишаються одиниці, які працюють за всіх

«Чому в лікарні, наприклад, не вистачає медспівробітників. Працюють добу через добу, за рахунок того, що виплат цих всіх обіцяних немає, а ризик є. Причому, із засобів індивідуального захисту, як таких, ну, маска. Маску видають, максимум, ти можеш собі випросити дві-три на добу. Ти них не поміняєш кожні дві години. Ти за цей ризик нічого не отримуєш. Люди йдуть в ці «ковідні госпіталі», отримують хороші гроші, маючи всі засоби індивідуального захисту, знаючи за що. Тому частина йде туди, частина захворює, йде на лікарняний. І залишаються одиниці, які працюють за всіх», – ділиться медсестра.

Під постами в фейсбуці Сергія Аксьонова, який пише, що ситуація під контролем оперативного штабу, та просить дотримуватися маскового режиму, кримчани залишають обурені коментарі.

Але Сергій Аксьонов заявляє, що курортний сезон до COVID жодного стосунку не має, він не вплинув на захворюваність. У жовтні підконтрольний Росії міністр курортів Криму Вадим Волченко,заявив, що курортний сезон подовжують, незважаючи на COVID. Додаткових вимог до курортників не буде. Ось як він відповів на питання російського журналіста про те, чи обговорюються варіанти обов’язкового тестування чи карантину для туристів:

«На даний момент не обговорюється. Тобто, діють ті ж правила, які існують для всіх. Ви знаєте, що під час надходження до санаторно-курортної установи, потрібно мати довідку про епідеміологічне оточення. Хоча деякі засоби розміщення, маючи право просити тестування або організовувати його, це роблять вже при приїзді гостей на територію готелю або санаторію», – заявив Волченко.

Минулого тижня керівник підконтрольного Кремлю управління Росспоживнагляду Наталя Пеньковська розповідала про рост захворюваності на пневмонії.

Позалікарняні пневмонії, як і раніше, ростуть

«Не райдужні сьогодні цифри по захворюваності позалікарняними пневмоніями. Позалікарняні пневмонії, як і раніше, ростуть, розшифровка їх сьогодні становить близько 37 відсотків... І за минулий тиждень виявлено 1693 випадки пневмонії в цілому по республіці Крим», – заявила Пеньковська.

Такі дані викликають недовіру деяких кримчан до офіційної статистики захворюваності на коронавірус.

«Вони (пневмонії – ред.) у нас в рахунок в коронавірус не йдуть, пам'ятаєте всі, так? І ось лічить, скільки людей в день заражається по-справжньому. Не ті (цифри – ред.), що нам показують, а по-справжньому», – розповідав про свої думки глядачам в ютубі блогер Віталій Борденюк. ​

Кримська правозахисна група повідомляє, з посиланням на свої джерела в Криму, що на півострові діє негласне розпорядження приховувати реальну кількість людей, які померли від коронавірусу. В інших джерелах підтвердження цьому немає. За офіційною статистикою підконтрольних Росії чиновників Криму та Севастополя, за період пандемії на півострові померло понад сто вісімдесят осіб.