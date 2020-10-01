«Росіяни визнають, що українські військові стали набагато кращими, ніж були 2014 року» – Пайфер

Під завісу військових навчань України з державами НАТО «Об’єднанні зусилля-2020», а також навчань Росії з її союзниками «Кавказ-2020» Радіо Свобода поспілкувалося з американським дипломатом, третім послом США в Україні (1998–2000) Стівеном Пайфером. Говорили про перспективи окупованої частини Донбасу, воду для Криму, загрозу російського вторгнення і захоплення Північнокримського каналу.

– Кілька американських експертів, серед яких Пол Ґобл, Бен Годжес і Ґлен Говард, заявили, що Росія може загрожувати Україні через дефіцит води в Криму. Що ви думаєте з цього приводу?

Операція для захоплення каналу призвела б до ще глибших санкцій США і Європи

– Я можу зрозуміти російське занепокоєння, але це те, про що Росії варто було б подумати, перш ніж вона незаконно захопила Крим 2014 року. Я не схильний повністю виключати цю можливість, між тим, я б не надто хвилювався щодо російських воєнних дій. Якщо подивитися на канал (Північнокримський канал – ред.) від того місця, де він виходить із Дніпра, до того місця, де він фактично перетинає межу з окупованим Кримом, то його протяжність становить близько 100 кілометрів. І якщо ви збираєтеся захопити цей канал і відновити його – вам доведеться контролювати весь канал, бо в іншому випадку його можуть заблокувати. Це була б значна воєнна операція. Це була б операція такого масштабу, що майже напевно призвела б до нового раунду ще глибших санкцій з боку США та Європи. Тому я думаю, що ці санкції стримуватимуть росіян, якщо ті щось замислять. Крім того, такий масштаб воєнних дій – досить непросте завдання для росіян.

– Що треба враховувати Україні, коли Росія регулярно проводить військові навчання поряд із її кордонами?

Росіяни визнають, що українські військові стали набагато кращими, ніж були 2014 року

– Після 2014–2015 років росіяни досить обережно ставилися до великих воєнних дій проти України. По-перше, хоч росіяни й кажуть, що санкції їх не турбують, вони щороку коштують російській економіці від одного до півтора відсотка ВВП. Їхня економіка перебуває в стагнації і цього року зазнає значного спаду. По-друге, росіяни визнають, що українські військові стали набагато кращими, ніж були 2014 року. Тож ідеться про серйозну боротьбу. Ці дві речі змушують росіян задуматися. І хоча упродовж останніх чотирьох років ми кілька разів бачили, як висловлювались занепокоєння, що росіяни можуть готуватися до якихось серйозних воєнних дій, – вони цього не зробили. І я думаю, це тому, що росіяни розуміють: ціна може перевищити будь-які переваги, яких вони сподіваються досягти.

– Яким може бути майбутній російський сценарій? Чи збирається Росія повернути Крим і Донбас через санкції?

Не так багато ознак того, що росіяни анексують Донбас

– Я схильний розділяти Крим і Донбас. Я думаю, що врегулювання ситуації і повернення Донбасу під повний український суверенітет є більш імовірними, ніж повернення Криму. Якщо поглянути на останні шість років, то стає очевидним, що росіяни спочатку незаконно застосували військову силу для захоплення Криму, провели цей повністю фальшивий референдум, а потім незаконно анексували Крим. І той факт, що це нелегальні дії, підтверджується тим, що так мало країн світу фактично визнали включення Криму до складу Росії. Але росіяни не вдалися до анексії Донбасу, вони насправді не зробили того, що б наводило на думку, що вони хочуть приєднати Донбас. Я вважаю, росіяни засвоїли, що захоплення Криму вийшло їм набагато дорожчим в економічному плані, ніж вони розраховували. Донбас коштував би набагато дорожче, а я не думаю, що росіяни хочуть витрат, і, схоже, Кремль використовує Донбас як засіб. Це спосіб використати важелі впливу, натиснути на уряд у Києві. Але не так багато ознак того, що росіяни насправді анексують Донбас. Я думаю, це робить Донбас ближчим до налагодження ситуації. На жаль, росіяни не зробили того, що мали б зробити для врегулювання цього конфлікту. Це одна з причин, чому я думаю, що в якийсь момент Захід повинен розглянути подальші санкції, щоб спробувати вплинути на витрати і здобутки Москви від того, що вона робить на Донбасі.

– Чи означає той факт, що американські спецпризначенці брали участь в українських навчаннях у вересні 2020 року, що США отримали інформацію про російську загрозу?

Не думаю, що США та Україна занепокоєні, що Росія може щось здійснити цього року

– Я більше не працюю в уряді, тому не знаю, як там розмірковують із цього приводу. Насправді американські сили спеціальних операцій співпрацювали з українськими колегами й у минулому. Тому я не думаю, що Сполучені Штати й українські військові занепокоєні, що Росія може щось здійснити цього року.