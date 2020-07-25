Вторгнення заради води для Криму: із США попереджають про небезпеку, в Україні сумніваються

З травня 2020 аналітики із США заявляють про загрозу російського нападу з анексованого Криму. На їхню думку, мета Росії – Північно-Кримський канал з прісною водою, а то й уся причорноморська частина України. Агресія малоймовірна, вважають командувач Об’єднаних сил на Донбасі Сергій Наєв та міністр оборони України Андрій Таран. Утім, готуються дати відсіч Росії під час військових навчань «Кавказ 2020». Радіо Свобода наводить зворотну хронологію заяв про можливий наступ Росії.

17 липня міністр оборони України Таран виступає у Верховній Раді

Ознак підготовки до активних бойових дій не виявлено

«На теперішній час ознак безпосередньої підготовки до активних бойових дій російських окупаційних військ поблизу адміністративної межі Херсонської області з тимчасово окупованої території АР Крим не виявлено. На півострові не фіксуються дії зі створення ударних угруповань», – сказав Андрій Таран.

Так міністр оборони України відповів на заяви екскомандувача війська США в Європі Бена Годжеса, що були поширені українськими медіа. У червні 2020 року на телеканалі «ДОМ» той припустив, що заради води для Криму Росія може вдертися на Херсонщину і захопити Північно-Кримський канал. На думку Годжеса, це може статися під час осінніх навчань «Кавказ 2020».

15 липня екскомандувач збройних сил США в Європі Годжес коментує можливу російську атаку з Криму

Кінцевою метою росіян є контроль над українським Причорномор'ям

«Я справді думаю, що на півночі Криму, в Херсонській області зростає небезпека. Усе через водну кризу, що викликана посухою та відсутністю води у Північно-Кримському каналі, який Україна перекрила 2014-го. І правильно зробила. <...> Я вважаю, що кінцевою метою росіян є або володіння, або контроль над усією частиною України, яка розташована на Чорному морі», – попередив генерал-лейтенант США, аналітик Центру дослідження європейської політики Годжес.

8 липня парламентський комітет з нацбезпеки проводить виїзне засідання на адмінмежі з Кримом

Разом з військовими з Генерального штабу ЗСУ, представниками херсонської обласної влади та місцевих громад українські депутати оглянули всі три пункти пропуску (КПВВ «Чонгар», «Чаплинка», «Каланчак») та Північно-Кримський канал.

Силовий сценарій малоймовірний. Стан Північно-Кримського каналу неробочий

«Силовий сценарій малоймовірний. Стан Північно-Кримського каналу неробочий, потребує дуже великих коштів на відновлення. Ніякої системної роботи щодо відновлення не відбувається. Спостереження ведеться в усіх напрямках, різними способами з нашого боку, звісно, з боку РФ теж», – розповіла Крим.Реалії про підсумки виїзного засідання заступниця глави комітету Мар’яна Безугла.

Глава Херсонської облдержадміністрації Юрій Гусєв, який також був у цій поїздці, у коментарі Крим.Реалії назвав загрозу російського вторгнення невисокою.

«Я довіряю нашим збройним силам і переконаний в тому, що, поза тим, що загроза сьогодні є невисокою, ми маємо працювати над тим, щоб зміцнювати і територіальну оборону, і збільшувати присутність збройних сил на території Херсонщини», – заявив Гусєв.

6 липня 2020 речник президента Росії Пєсков коментує можливий наступ Росії з Криму

Це штучне нагнітання антиросійської істерії

«Це абсолютна дурість, це штучне нагнітання антиросійської істерії в Україні, на жаль, яка жодним чином не сприяє врегулюванню ситуації», – відповів він.

6 липня командувач Об’єднаних сил Наєв каже, що загрози російського вторгнення з кримського напрямку немає

Ймовірності, що загроза може статись надалі, ніхто і ніколи не буде відкидати

«У Збройних силах України відпрацьовані плани реагування на всі військові загрози, у тому числі й на Таврійському напрямку. Відомості, якими ми володіємо стосовно збройних сил Росії, на даний час не підтверджують безпосередньої загрози, але ймовірності, що така загроза надалі може статись, ніхто і ніколи не буде відкидати», – висловився Наєв.

5 липня командувач ВМСУ Неїжпапа не виключив нападу Росії на Херсонщину

Ми готуємося до повномасштабної військової конфронтації

«Ми готуємося до повномасштабної військової конфронтації, із розумінням того, що якщо вона станеться, то, на жаль, буде чимало втрат і наших воїнів, і цивільного населення. Багато хто цього не усвідомлює, хоча в країні сьомий рік триває війна. Тільки-но ми зрозуміємо, що в Криму почне відновлюватися канал, туди вливатиметься фінансовий ресурс Російської імперії (так, я так їх називаю: це імперія з диктатором на чолі), то це буде точним сигналом того, що Росія готується до повномасштабної конфронтації», – пояснив Неїжпапа.

4 червня аналітики зі США та Румунії обговорили стратегічне значення Чорноморського регіону

Зустріч організував Центр дослідження європейської політики. Президент фонду «Джеймстаун», що інформує політиків про важливі для Америки події, порадив Україні готуватися до наступу Росії з Криму. Ґлен Говард зазначив, що мета Росії – канал з дніпровською водою.

Північно-Кримський канал критично важливий. Думаю, росіяни матимуть спокусу спробувати

«У Криму буде дуже спекотне, сухе літо, а Північно-Кримський канал критично важливий. Думаю, росіяни матимуть спокусу спробувати. Бо що більше Крим висихатиме, то більше вони потребуватимуть води. Тому нам треба стежити за цим, стежити за Херсонщиною і північними частинами Чорного моря», – наголосив президент the Jamestown Foundation Говард.

21 травня опублікована стаття «Критичний дефіцит води в Криму може викликати новий російський крок проти України»



Автор матеріалу – експерт з питань Євразії, ексаналітик ЦРУ та Держдепартаменту США Пол Ґобл. Він дійшов висновку, що Росія може використати нестачу води для Криму як привід для агресії.

Вдасться подати будь-який такий крок як «гуманітарний» жест, а не як неприховану військову агресію

«Можливість того, що Москва завдасть саме такий військовий удар, є. Наразі російська влада може розраховувати, що увагу решти світу відвернула пандемія коронавірусу. Ба більше, Москва може сподіватися, що їй вдасться подати будь-який такий крок як «гуманітарний» жест, а не як неприховану військову агресію...», – написав Ґобл.

За словами міністра оборони Андрія Тарана, одночасно з «Кавказ 2020» Україна проведе свої стратегічні командно-штабні навчання. Для цього на південь держави запросять сили НАТО.

«Ми очікуємо також, що представники країн НАТО зможуть взяти участь в цих навчаннях. Ця асиметрична відповідь, за нашою оцінкою, покаже готовність збройних сил України до надання достойної, гідної відсічі будь-яким спробам з боку Росії загострити ситуацію або почати масштабні бойові дії», – заявив Таран під час виступу в Раді.

Навчання «Кавказ 2020» заплановані на 21-26 вересня. Росія збирається перекинути до кордонів України 120 тисяч військових, 500 танків та 300 літаків. Про це повідомляють в управлінні розвідки українського міністерства оборони.