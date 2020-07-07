Реакції американських аналітиків на заяви з України про посилення загрози нападу Росії

Одного-двох днів достатньо російській армії, щоби розпочати наступ на Лівобережну Україну, стверджують українські військові аналітики. На сьогодні три з восьми дивізій армії Росії розташовані на кордоні з Україною, а ще три – у військових округах, які з нею межують. Будівництво нових військових баз для їхньої дислокації розпочалося ще у 2016-му році, і минулого року було в основному завершене. Про те, що Росія готова напасти на Україну, заявляють не лише експерти, а й деякі українські посадовці. Водночас, 7 липня Командувач ООС ЗСУ Наєв заявив, що не бачить зараз безпосередньої загрози вторгнення військ Росії на територію України.​ Реакції американських аналітиків на концентрацію російських військ на кордонах з Україною зібрав Голос Америки.

Українські аналітики та військові заявліють про можливі нові напади Росії, вказуючи на концентрацію російських військ біля кордонів, а також на окупованих Росією територіях Донбасу та в Криму.

Про це, зокрема, заявив 1 липня на форумі ОБСЄ генерал-лейтенант ЗСУ Леонід Голопатюк.

Прес-секретар Кремля Пєсков це рішуче відкинув, заявивши, що такі заяви – «це абсолютна дурість» і назвав такі заяви «штучним нагнітанням антиросійської істерії».

Командувач ВМС України Олексій Неїжпапа припустив, що Росія може спробувати напасти з окупованого Криму на Херсонську область.​

«Численні заходи оперативної та бойової підготовки Збройних сил РФ спрямовані на відпрацювання дій, у тому числі проти України. На останніх масштабних стратегічних командно-штабних навчаннях по південному напрямку противник здійснив не тільки висадку свого десанту, а й імітував наші відповідні дії. Імперських амбіцій у Кремля не меншає, вони вдаються до залякувань, політичного й економічного тиску, демонстративно бряцають зброєю поблизу кордонів», – сказав в інтерв'ю Радіо Свобода командувач ВМС України Олексій Неїжпапа.

Потрібно бути готовими до будь-якого сценарію

«Ми маємо досвід 2014 року, який вчить нас, що Росія може все що завгодно ризикнути зробити (запитання стосувалося ймовірного конфлікту через нестачу води у Криму – ред.). Що стосується саме збройного способу, то це не є задачею МЗС моделювати подібні ситуації. Це задача наших військових – зміцнювати й забезпечувати оборону української держави. Ми відповідно виконуємо допоміжну політичну функцію. Але я завжди до відносин з РФ підходжу з дуже простої позиції: потрібно бути готовим до будь-якого сценарію», – сказав в інтерв’ю телепроєкту «Крим.Реалії» міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

7 липня командувач об’єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв заявив, що «на даний час безпосередньої загрози вторгнення на територію України з боку Російської Федерації не відмічено».

Що кажуть американські аналітики?

Деякі американські аналітики також припускають, що Росія вдасться до ескалації агресії.​

Нові знімки Google Earth показують на збільшення кількості нових танків на новій військовій базі поблизу Каменськ-Шахтарського, йдеться у статті Defense Blog.

«Навіщо?», – задає питання про повідомлення про нагромадження російських військ на кордоні з Україною американський генерал (у відставці), колишній командувач сухопутними силами США в Європі Бен Годжес.

«Україна не збирається нападати на Росію. Маємо уважно за цим стежити, особливо з огляду на нестачу води в Криму. Росія заявляє про гуманітарну кризу, увагу США відволікають, а також «Кавказ-20» у вересні», – зауважує Годжес.

Подібну думку висловлював Глен Говард, президент американського фонду Джеймстаун під час онлайн-конференції, присвяченій ситуації в Чорноморському регіоні минулого місяця заявляв, що посушливе літо в Криму може спонукати росіян перейти до активних дій на півдні України, щоб отримати контроль над Північнокримським каналом.

«Маємо стежитити за подіями у Херсонській та Миколаївській областях», – додав Говард і порадив українцям використовувати полігон біля Херсона, щоб відпрацьовувати реагування на можливе вторгнення російських військ.

Впливовий сенатор-республіканець Чак Гресслі (Chuck Grassley) , відповідаючи на критику демократів дій президента Трампа щодо Росії та підтримки України, нагадав, що саме за президента Дональда Трампа Україна отримала летальну зброю від США.

«Мене дратує, коли демократи роблять умовивід про приязні стосунки між Трампом та Путіним, хоча президент надав Україні проти Росії летальні озброєння у той час, як Обама нічого не дав Україні», - відзначив Гресслі у Twitter.

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