Командувач ООС: у ЗСУ нині не бачать загрози вторгнення Росії, але готуються до будь-яких сценаріїв

Командувач об’єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв заявив, що нині немає безпосередньої загрози вторгнення військ Росії на територію України, зокрема, на Таврійському напрямку – з боку окупованого Криму. Він сказав про це в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV.

«Військові загрози є потенційні – ті, які можуть за певних обставин стати реальними загрозами. А також є безпосередні загрози, які вже в найближчій перспективі, завтра-післязавтра, стануть повномасштабною агресією з боку Росії. Станом на сьогодні ЗСУ посилили всі види розвідки... Я, як командувач, а також керівництво Збройних сил України – це головнокомандувач ЗСУ, начальник Генштабу ЗСУ, міністр оборони України – ми щоденно отримуємо відомості про збройні сили РФ. На даний час безпосередньої загрози вторгнення на територію України з боку Російської Федерації не відмічено», – сказав Наєв.

При цьому, за його словами, ЗСУ готуються до будь-яких можливих сценаріїв.

«Звісно, в Збройних силах України відпрацьовані плани реагування на всі військові загрози, у тому числі, і на Таврійському напрямку», – сказав він.

Наєв додав, що ЗСУ проводять певний комплекс антитерористичних і протидиверсійних заходів.

Раніше екскомандувач сил США в Європі Бен Ходжес заявив, що Росія у вересні під час навчань «Кавказ-2020» може атакувати Україну і захопити дамбу в Херсоні заради відновлення водопостачання в Криму.

«Вони оголосять гуманітарну кризу в Криму через води, а потім скажуть, що у них немає вибору», – вважає він.

Командувач ВМС Олексій Неїжпапа в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що для України загроза повномасштабної агресії з боку Росії актуальна з 2014 року.

«Імперських амбіцій у Кремля не меншає, вони вдаються до залякувань, політичного й економічного тиску, демонстративно бряцають зброєю поблизу кордонів. Тому всі заходи наших органів управління та військових частин спрямовані відповідно на відбиття агресії», – сказав він.

У Кремлі відкидають можливість вторгнення в Україну. Речник російського президента Дмитро Пєсков 6 липня назвав повідомлення про це «дурницями» і «штучним нагнітанням антиросійської істерії».