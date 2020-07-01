Командувач ООС: ведеться робота з підвищення бойових можливостей ЗСУ на кримському напрямку

Командувач операції Об’єднаних сил Сергій Наєв повідомив, що даних про підготовку атаки Росії з півдня поки немає, але ЗСУ веде роботу з підвищення бойових можливостей на кримському напрямку. Про це він заявив виданню «РБК-Україна».

«Ми чітко розуміємо всі сценарії розвитку ситуації на цьому напрямку і адекватно оцінюємо можливості Збройних сил РФ щодо нарощування військової сили за короткий час. Тому вже виконали певну частину робіт по підвищенню бойових можливостей наших військ на цьому напрямку і продовжуємо цю роботу кожен день. Ситуація контрольована», – наголосив він.

Росія у вересні під час навчань «Кавказ-2020» може атакувати Україну і захопити дамбу в Херсоні заради відновлення водопостачання в Криму, заявив екс-командуючий силами США в Європі Бен Ходжес. «Вони оголосять гуманітарну кризу в Криму через води, а потім скажуть, що у них немає вибору», – вважає він.

Російська сторона при цьому офіційно поки ніяк не коментує подібні заяви.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав бути максимально уважними в найближчі місяці до подій, які будуть пов'язані з поставками дніпровської води в анексований Крим. Він не виключає того, що Росія може піти на силові дії, а «третя сторона» переконуватиме Україну відновити водопостачання півострова.

У Херсонській облдержадміністрації 4 квітня повідомили про наповнення Північно-Кримського каналу і запевнили, що в анексований Крим вода через канал не надходить.

У Постійному представництві президента України в АРК також повідомили, що постачання води в анексовані Росією Крим і Севастополь через Північно-Кримський канал можливе тільки після деокупації півострова.