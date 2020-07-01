Хіп-хоп, діти і хліб із сіллю: як окупований Крим голосував за поправки до Конституції Росії (фоторепортаж)

1 липня – останній день голосування щодо поправок до Конституції Росії. Крім сусідньої Росії, голосування провели і в анексованому нею Криму. На деяких виборчих дільницях Криму виступали діти з танцювальними номерами, співали пісні, а десь вмикали російську музику на патріотичну тематику.



У Міністерстві закордонних справ України заявили, що вважають голосування в Криму незаконним. ЄС також відмовився визнати проведення голосування на території анексованого півострова.



Як окупований Крим голосував за поправки до Конституції Росії – у фоторепортажі Крим.Реалії.