Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
02 липня 2020, Київ 01:07
Фотогалереї

Хіп-хоп, діти і хліб із сіллю: як окупований Крим голосував за поправки до Конституції Росії (фоторепортаж)

1 липня – останній день голосування щодо поправок до Конституції Росії. Крім сусідньої Росії, голосування провели і в анексованому нею Криму. На деяких виборчих дільницях Криму виступали діти з танцювальними номерами, співали пісні, а десь вмикали російську музику на патріотичну тематику.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що вважають голосування в Криму незаконним. ЄС також відмовився визнати проведення голосування на території анексованого півострова.

Як окупований Крим голосував за поправки до Конституції Росії – у фоторепортажі Крим.Реалії.
У Сімферополі перед входом на виборчу дільницю в космічному ліцеї №41 крутили хіп-хоп про &laquo;велику Росію&raquo;
1 У Сімферополі перед входом на виборчу дільницю в космічному ліцеї №41 крутили хіп-хоп про «велику Росію»
Охоронець приватного підприємства під час голосування розбирався зі своїм телефоном. Члени виборчої комісії з розумінням поставилися до фотографування на смартфон усередині приміщення. &laquo;Вам це для звітності потрібно?&raquo; &ndash; уточнила одна з членів комісії. За словами деяких сімферопольців, працівників бюджетних організацій, їхні керівники вимагали обов&#39;язкову фотофіксацію особистої участі в голосуванні
2 Охоронець приватного підприємства під час голосування розбирався зі своїм телефоном. Члени виборчої комісії з розумінням поставилися до фотографування на смартфон усередині приміщення. «Вам це для звітності потрібно?» – уточнила одна з членів комісії. За словами деяких сімферопольців, працівників бюджетних організацій, їхні керівники вимагали обов'язкову фотофіксацію особистої участі в голосуванні
На вході до виборчої дільниці у школі-інтернаті Сімферополя для дітей зі зниженим слухом у людей міряли температуру, обробляли руки антисептиком, роздавали разові рукавички і медичні маски
3 На вході до виборчої дільниці у школі-інтернаті Сімферополя для дітей зі зниженим слухом у людей міряли температуру, обробляли руки антисептиком, роздавали разові рукавички і медичні маски
До обіду явка на цій ділянці була невисокою
4 До обіду явка на цій ділянці була невисокою
У Бахчисараї на одній із виборчих дільниць пропонували одноразові рукавички
5 У Бахчисараї на одній із виборчих дільниць пропонували одноразові рукавички
Голосування на виборчій дільниці в Бахчисараї
6 Голосування на виборчій дільниці в Бахчисараї
7
На одній з виборчих дільниць у Керчі проводять дезінфекцію рук
8 На одній з виборчих дільниць у Керчі проводять дезінфекцію рук
Голосування в Керчі
9 Голосування в Керчі
10
У Севастополі дільниці на території шкіл &ndash; за високими парканами, вхід &ndash; у вузьку хвіртку, через подвійну охорону
11 У Севастополі дільниці на території шкіл – за високими парканами, вхід – у вузьку хвіртку, через подвійну охорону
А біля виборчої дільниці у спортивній школі на вулиці Великій морській для тих, хто прийшов голосувати, влаштували цілий концерт. Солісти співали пісні радянських композиторів 70-х років
12 А біля виборчої дільниці у спортивній школі на вулиці Великій морській для тих, хто прийшов голосувати, влаштували цілий концерт. Солісти співали пісні радянських композиторів 70-х років
Дитячий танцювальний колектив виконував &laquo;музичні картинки&raquo; з елементами канкану за мотивами російських фільмів
13 Дитячий танцювальний колектив виконував «музичні картинки» з елементами канкану за мотивами російських фільмів
На виборчій дільниці в мікрорайоні Стрілецької бухти члени комісії закликали висловити думку про російську владу Севастополя і заповнити анкету лотереї, обіцяли виграш &ndash; машину і телефон
14 На виборчій дільниці в мікрорайоні Стрілецької бухти члени комісії закликали висловити думку про російську владу Севастополя і заповнити анкету лотереї, обіцяли виграш – машину і телефон
Опитувальники думки про діяльність російської влади Севастополя роздавали всім охочим
15 Опитувальники думки про діяльність російської влади Севастополя роздавали всім охочим
Передвиборну вікторину назвали &laquo;Патріотична столиця&raquo;, анкету з питаннями можна було взяти з собою
16 Передвиборну вікторину назвали «Патріотична столиця», анкету з питаннями можна було взяти з собою
Перед голосуванням на стінах і парканах у жвавих місцях з&#39;явилися протестні написи проти поправок
17 Перед голосуванням на стінах і парканах у жвавих місцях з'явилися протестні написи проти поправок
Проголосувати в Севастополі можна було не тільки на дільниці, а й на вулиці, біля пляжу, в під&#39;їзді і навіть посеред дороги
18 Проголосувати в Севастополі можна було не тільки на дільниці, а й на вулиці, біля пляжу, в під'їзді і навіть посеред дороги
На виборчій дільниці в Ялті очікували міжнародних спостерігачів. Для них підготували хліб, сіль, солодощі та чай у самоварі
19 На виборчій дільниці в Ялті очікували міжнародних спостерігачів. Для них підготували хліб, сіль, солодощі та чай у самоварі
20
Прибулих на ділянку спостерігачів зустріли дівчата, одягнені в російські народні костюми
21 Прибулих на ділянку спостерігачів зустріли дівчата, одягнені в російські народні костюми

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG