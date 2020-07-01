Деокупація Криму неминуча, незважаючи на зміни Конституції Росії – глава МЗС України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба впевнений, що ніякі нинішні юридичні зміни до Конституції Росії не завадять деокупації Криму. Про це він заявив в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.
«Що б не було написано у Конституції Росії, деокупація Криму неминуче станеться. І юридичні аргументи Конституції Росії не матимуть ніякого тут значення. І по-друге, не маючи цих положень в Конституції, Росія, проте, пішла на незаконну тимчасову окупацію. Тому зараз це просто все гра в слова, спроби створити якісь юридичні конструкції, які нібито посилюють гарантії того, що Крим залишиться у складі Росії. Але для міжнародного співтовариства це все речі абсолютно штучні», – наголосив Кулеба.
Раніше у Міністерстві закордонних справ України нагадали, що голосування за поправки до Конституції Росії на території окупованого нею Криму є незаконним.
У Росії з 25 червня проходить голосування за зміни до конституції. Воно закінчується 1 липня.
Чільний російський сенатор Андрій Клішас раніше заявив, що одна із планованих поправок до конституції Росії, про захист цілісності цієї держави, має на меті зробити неконституційними будь-які законодавчі ініціативи, які б передбачали повернення Криму Україні.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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