Деокупація Криму неминуча, незважаючи на зміни Конституції Росії – глава МЗС України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба впевнений, що ніякі нинішні юридичні зміни до Конституції Росії не завадять деокупації Криму. Про це він заявив в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Що б не було написано у Конституції Росії, деокупація Криму неминуче станеться. І юридичні аргументи Конституції Росії не матимуть ніякого тут значення. І по-друге, не маючи цих положень в Конституції, Росія, проте, пішла на незаконну тимчасову окупацію. Тому зараз це просто все гра в слова, спроби створити якісь юридичні конструкції, які нібито посилюють гарантії того, що Крим залишиться у складі Росії. Але для міжнародного співтовариства це все речі абсолютно штучні», – наголосив Кулеба.

Раніше у Міністерстві закордонних справ України нагадали, що голосування за поправки до Конституції Росії на території окупованого нею Криму є незаконним.

У Росії з 25 червня проходить голосування за зміни до конституції. Воно закінчується 1 липня.

Чільний російський сенатор Андрій Клішас раніше заявив, що одна із планованих поправок до конституції Росії, про захист цілісності цієї держави, має на меті зробити неконституційними будь-які законодавчі ініціативи, які б передбачали повернення Криму Україні.