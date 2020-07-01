У Росії сьогодні останній день голосування щодо поправок до Конституції

У Росії сьогодні проходить основне голосування щодо поправок до Конституції. У країні цей день оголошено вихідним.

Такий формат, як загальноросійське голосування, використовується в Росії вперше, його регулювання не потрапляє під основний виборчий закон. Тому ЦВК затвердив спеціальний порядок, який містить елементи традиційних виборів і ряд нововведень, частина з них пов’язана з небезпекою поширення коронавірусної інфекції, через яку перенесли попередню дату голосування – 22 квітня.

Правила попереднього та основного голосування не однакові. Тільки 1 липня будуть вести онлайн відеотрансляції з оснащених камерами виборчих дільниць. До цього запис вівся, але доступний він був лише для внутрішнього користування. На виборчих дільницях запрацюють комплекси обробки виборчих бюлетенів. До цього використовували тільки урни, вміст яких щовечора переміщали у сейф-пакети для підрахунку після остаточного закриття дільниць 1 липня. Сьогодні вже не буде проводитися голосування поза приміщеннями, наприклад у дворах, а також електронне голосування.

Попереднє голосування проходило з 25 по 30 червня. За даними ЦВК, за ці шість днів проголосували майже 50 мільйонів людей, явка склала 45,7 відсотка. У двох російських регіонах – Москві і Нижегородської області – проводилося електронне голосування. Явка на ньому склала 93 відсотки. Підрахунок результатів за всі сім днів почнеться після закриття виборчих дільниць 1 липня.

Рух «Голос» повідомив про численні порушення під час голосування – зокрема, про тиск на організаторів спостереження у регіонах, в тому числі з боку співробітників поліції. На одній з виборчих дільниць у Петербурзі поліцейський напав на кореспондента «Медиазоны» Давида Френкеля і зламав йому руку. Інформація про порушення під час попереднього голосування надходила і з-за кордону, де деяким росіянам вдалося проголосувати кілька разів.

«Голос» отримав 278 звернень від жителів 35 російських регіонів. Як мінімум 131 повідомлення містить ознаки порушень. Надходить інформація про ймовірні вкидання бюлетенів. Крім того, громадян як і раніше примушують до участі в голосуванні.

Напередодні Володимир Путін виступив зі зверненням, в якому закликав взяти участь в голосуванні за поправки. У виступі він заявив, що, голосуючи, росіяни вибирають життя в країні з сучасною освітою і охороною здоров’я, з надійною соціальним захистом громадян та з ефективною владою, підзвітною суспільству. Поправку, яка передбачає обнулення президентських термінів, що дозволить Путіну ще двічі обиратися на пост глави держави, він не згадав.