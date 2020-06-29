Ведучий телеканалу «Россия-24» звільнився, щоб не «піарити» поправки до Конституції

Ведучий на красноярському державному телеканалі «Россия-24» Володимир Жарінов заявив про звільнення, щоб не «піарити» поправки до Конституції.

«Йду з «Вестей». Сьогодні написав заяву. Йду з дивним відчуттям. Протягом семи років я писав гарячі новини, готував репортажі з місць подій, вів випуски новин і намагався бути об’єктивним. Але те, що відбувається зараз, – вище мого розуміння», – написав Жарінов у Facebook.

Він назвав запропоновані поправки до Конституції «історичним злочином».

«За всю кар’єру мені не доводилося піарити відверто деструктивні дії влади. І зараз не хочу. Я бачу єдиний вихід, щоб не брати участь в цьому божевіллі – звільнитися. Ну і, зрозуміло, голосувати не піду», – розповів Жарінов.

25 червня в Росії почалося голосування за поправки до Конституції, які серед іншого пропонують обнулення президентських термінів Володимира Путіна. Це дозволить йому знову балотуватися у президенти і залишатися при владі до 2036 року. Підрахунок результатів голосування почнеться після закриття виборчих дільниць 1 липня.