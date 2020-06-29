Заарештованого кримчанина змушували голосувати за поправки до конституції Росії – адвокат

Фігуранта третьої бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» Сейтумера Сейтумерова змушували голосувати за зміни до конституції Росії, повідомив об’єднанню «Кримська солідарність» адвокат Едем Семедляєв.

За словами захисника, Сейтумерова 25 червня доставили зі слідчого ізолятора до психіатричної лікарні Сімферополя.

«Його перевезли в психіатричну лікарню для проходження примусової стаціонарної психіатричної експертизи 25 червня. Вже на наступний день з ним почали спілкуватися лікарі, а на другий день, в п’ятницю, принесли йому папір для того, щоб він висловив свою думку з приводу голосування щодо змін до конституції», – розповів захисник.

Адвокат повідомив, що Сейтумеров відмовився від участі в голосуванні, з чим співробітники лікарні не погоджувалися і наполягали на тому, щоб заарештований переписав заяву.

«Він написав, що є політв’язнем, є кримським татарином і громадянином України, не бажає брати участь у будь-яких голосуваннях, тим більше в голосуванні за зміни до конституції РФ», – повідомив адвокат.

Публічних коментарів керівництва лікарні з даного приводу немає.

25 червня в Росії й анексованому нею Криму почалося голосування щодо поправок до конституції Росії. Воно триватиме до 1 липня. Одна з поправок торкнеться «обнулення» президентських термінів і дозволить російському президенту Володимиру Путіну брати участь у виборах ще два рази і залишатися при владі до 2036 року.

Раніше в МЗС України заявили, що голосування щодо змін до російської конституції на території анексованого Криму стане незаконним як з точки зору українського законодавства, так і міжнародного права: «так як і всі попередні так звані вибори, проведенні окупаційною владою на території півострова».