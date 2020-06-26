Понад 50% росіян проголосували в режимі онлайн щодо змін до конституції Росії

Російські чиновники повідомляють, що більш ніж половина виборців із правом голосу скористалися правом волевиявлення у перший день онлайн-голосування за зміни до російської конституції, що можуть прокласти шлях до продовження правління президента Володимира Путіна на 12 років.

За повідомленням ЦВК, явка виборців в інтернеті склала 52,8%, або 618 200 осіб.

Електронне голосування проходитиме до 30 червня в Москві і Нижньогородській області Росії. У Москві на нього зареєструвалися понад мільйон людей – кожен сьомий виборець. Втім на таке голосування вже є нарікання журналістів і опозиції.

Так, журналіст телеканалу «Дождь» Павло Лобков підготував репортаж про те, як йому вдалося проголосувати двічі – зі звичайним бюлетенем на дільниці через сайт. МВС пригрозило журналістові кримінальною справою.

Представник руху «Голос» Василь Вайсенберг також заявив, що, коли його заявка на електронне голосування була схвалена, а він передумав і прийшов на виборчу дільницю, то йому не відмовили, а видали бюлетень.

Остаточне схвалення конституційних змін відбудеться, якщо більш ніж половина виборців країни підтримають їх в перебігу кількаденного загальнонаціонального голосування.

Голосування за зміни до конституції Росії триватиме до 1 липня. Крім обнулення термінів Володимира Путіна, росіянам пропонують схвалити закріплення статусу російської мови як «мови державотворчого народу», додати згадку Бога і можливість створення федеральних територій, заборонити «применшувати подвиг захисників Вітчизни» – загалом 206 поправок і уточнень.