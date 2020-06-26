Зміни до конституції Росії не завадять деокупації Криму – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що результати голосування, яке проходить в Росії і анексованому нею Криму щодо змін до російської конституції, ніяк не вплинуть на подальшу деокупацію півострова. Про це він сказав під час церемонії підняття кримськотатарського прапора біля будівлі МЗС України 26 червня.

«Нині багато хто переймається змінами до російської конституції, які, мовляв, мають зафіксувати «непорушність кордонів Росії». Сьогодні я хочу твердо заявити: жодне положення російського законодавства – зафіксоване у законі, указі президента чи конституції цієї країни - не зможе завадити деокупації Криму. Крим був, є, і буде українським», – заявив очільник МЗС.

На церемонії підняття кримськотатарського прапора біля будівлі МЗС, серед інших, були присутні лідер кримських татар Мустафа Джемілєв та голова Меджлісу Рефат Чубаров.

У Росії з 25 червня проходить голосування за зміни до конституції. Воно триватиме до 1 липня.

Чільний російський сенатор Андрій Клішас раніше заявив, що одна із планованих поправок до конституції Росії, про захист цілісності цієї держави, має на меті зробити неконституційними будь-які законодавчі ініціативи, які б передбачали повернення Криму Україні.