Опитування в Росії: поправки Путіна за наявності альтернативи підтримали б тільки 25%

У разі, якби в Росії відбувалося альтернативне голосування щодо поправок до конституції, запропонованих президентом Володимиром Путіним і підготованих опозицією, поправки Путіна підтримала б тільки чверть росіян – такі дані опитування, яке провів незалежний російський соціологічний «Левада-центр» із 11 по 17 червня, які публікує видання «Новая газета».

За даними соціологів, прихильників президентського пакету поправок виявилося менше, ніж тих, хто готовий підтримати зміни до Конституції, запропоновані громадським об’єднанням «Громадська конституційна рада» і опозиційною партією «Яблуко». Їхню «Конституцію вільних людей» підтримують 28 відсотків росіян, опитаних «Левада-центром». 26 відсотків респондентів висловилися проти обох проєктів.

Усі поправки «ГКР» і «Яблука», про які питали соціологи, підтримала більшість учасників опитування. Проти висловилися лише 17 відсотків.

Зокрема, 82 відсотки респондентів вітали запровадження виборності членів Ради федерації – верхньої палати парламенту Росії, депутатів якої не обирають – їх делегують туди органи влади російських регіонів; 54 відсотки опитаних виступили за скорочення терміну повноважень президента з 6 до 4 років.

Найбільшу підтримку в росіян мають соціальні поправки з «Конституції вільних людей». Поправку про обов’язок держави лікувати дитячі захворювання за рахунок бюджету підтримують 95 відсотків опитаних «Левада-центром» росіян. 90 відсотків виступають за передачу пенсійних накопичень у спадок. 58 відсотків вважають, що в конституції повинен бути закріплений єдиний для чоловіків і жінок вік виходу на пенсію – 60 років.

Крім того, соціологи запитали учасників дослідження, як вони ставляться до проведення голосування в умовах коронавірусної пандемії. Майже дві третини респондентів (60 відсотків) вважають, що це неправильно. Решта не бачить в обраному часі проблеми.

Робота над альтернативним пакетом поправок, який отримав назву «Конституція вільних людей», почалася в січні. Тоді ж була створена «Громадська конституційна рада», яка готувала поправки разом із провідними російськими юристами. Депутати від «Яблука» через регіональні законодавчі збори вносили ці поправки до Державної думи, нижньої палати російського парламенту.

Голосування в Росії щодо поправок до конституції відбудеться 1 липня. Серед найбільш обговорюваних змін основного закону – «обнулення» президентських термінів, яке в разі схвалення поправок дозволить Володимирові Путіну ще двічі, вп’яте і вшосте, обиратися на посаду голови держави і потенційно залишатися на ній до 2036 року.