«Чумне голосування». Що відбуватиметься на виборчих дільницях у Росії 1 липня?

Ірина Ромалійська

На 1 липня 2020 року в Росії заплановане вседержавне голосування щодо поправок до Конституції. Як голосувати в умовах карантину, чи прийдуть виборчі комісії додому до хворих коронавірусною інфекцією, що буде відбуватися з процедурою спостереження і про яке «безконтактне голосування» йдеться?

Ці питання в ефірі телеканалу «Настоящее время», створеного за участі Радіо Свобода і «Голосу Америки», обговорили доктор юридичних наук і професор Вищої російської школи економіки Олена Лук’янова та представник руху на захист прав російських виборців «Голос» Віталій Аверін.

– Елла Памфілова (голова ЦВК Росії – ред.) у вівторок докладно розповіла про проведення всеросійського голосування. Ви в своїй статті в «Новій газеті» писали, що, по суті, пропонується провести референдум, але на особливих умовах. Ті особливі умови, про які ми почули, зокрема семиденне голосування, – навіщо це потрібно? Ви як юрист розумієте логіку?

Лук'янова: Логіки цього голосування, взагалі-то, не розуміє ніхто. Юридично. Політологічно, напевно, потрібно отримати якусь псевдопідтримку населення для того, щоб ці дивні поправки «засилити», як кажуть юристи. Друге: я не зовсім погоджуюся, що з того, що сказала Елла Памфілова, нам зрозуміло, як це відбуватиметься.

На сьогоднішній день є одна постанова ЦВК про порядок проведення цього голосування. Там надомних територій поки що не було. Там дійсно були розширені можливості дострокового голосування та можливість проведення онлайн-голосування в окремих регіонах, але, знову ж таки, нікому не відомо, як це буде. Тому що в постанові ЦВК мовиться, що це все буде узгоджуватися регіонами з Центральною виборчою комісією.

Так, звичайно, ускладнюється багаторазово контроль за голосуванням. З одного боку, він ускладнюється. З іншого боку, ми спостерігаємо сьогодні навіть від відмовників вічних, які бойкотували голосування, що частина з них перекинулася до розряду яскравих голосувальників. Тобто вони хочуть іти голосувати, і ми не знаємо поки що, як це буде розвиватися. За місяць ми подивимося. Але загалом потрібна як мінімум нова постанова ЦВК. Інше питання, що ЦВК не має права такі рішення ухвалювати. Подивимося.

– Віталію, як ви оцінюєте почуте від голови ЦВК?

Аверін: Як правильно кажуть, у надзвичайних умовах будуть проводити саме голосування. Є об’єктивна сторона: якими будуть ці санітарні вимоги, наскільки вони взагалі будуть виконуватися членами дільничних виборчих комісій? Сказано, що будуть використовувати якийсь безконтактний спосіб, але є сумніви, наскільки цей безконтактний спосіб буде працювати.

Взагалі в умовах пандемії варто було б скасувати такі форми голосування, як дострокове і надомне. А тут, навпаки, його запроваджують. І судячи з усього, ще готується проєкт, згідно з яким будуть розширені можливості цього дострокового і надомного голосування. Уявіть: як можна буде обладнати сходовий майданчик або прибудинкову територію? А, судячи з усього, така можливість з’явиться в новій редакції, в новому порядку для такого типу голосування.

Або, наприклад, створюються умови для голосування осіб, які вже заражені, перебувають у житловому приміщенні, щодо яких діють карантинні обмеження. Взагалі незрозуміло, як «Росспоживнагляд», з одного боку, виносить розпорядження перебувати людям у житловому приміщенні, а при цьому одночасно дозволяє їм брати участь у голосуванні і створює для цього можливості.

– Поки не прописані ці правила, до кінця незрозуміло, як це все буде відбуватися.

Аверін: В одному з телеграм-каналів вже з’явилися рекомендації, які адресовані виборчим комісіям, учасникам голосування та безпосередньо спостерігачам. До речі, достовірність цього документа вже підтвердила ЦВК. Я посилаюся на ці дані. Так, вони ще не оприлюднені офіційно, але ці рекомендації вже є.... Виникає безліч запитань, як будуть дотримуватися цих санітарних вимог. Я вам просто навів на прикладі одного дострокового і надомного голосування, а насправді там є низка й інших складнощів і труднощів.

Чи можуть скасувати голосування

– Повноваження ЦВК фактично зараз розширені. Це може позначитися взагалі на всіх російських голосуваннях у подальшому?

Лук’янова: Вони розширені і для цього голосування. Вони розширені надмірно, і ще більше розширені для чергових виборів регіональних і федеральних. Це абсолютно неконституційно, бо ЦВК не має права визначати порядок голосування, це однозначно. Це позначиться [на наступних виборчих кампаніях], безумовно.

Це дійсно чумне голосування, воно нікому не зрозуміле, так само, як і парад

Подивімося, що буде восени. У нас регіональні вибори починаються восени, а ситуація в країні змінюється щодня. Поки що у нас досі, незважаючи на сьогоднішній указ президента, є один шанс, одна «дірочка» в законі, вірніше, не дірочка, а можливість: була спеціально введена стаття про проведення виборів в умовах карантину, таких надзвичайних заходів. І якщо ситуація не покращуватиметься, то теоретично це голосування можна буде скасувати, відкласти. Таке поки ще є.

А в цілому, звичайно, його не дарма в народі прозвали «чумним» голосуванням. Це дійсно чумне голосування, воно нікому не зрозуміле, так само, як і парад.

Навіщо це робиться – теж логіці простої, звичайної людини не піддається. Чому не можна дочекатися більш сприятливих умов обстановки, провести нормальне голосування? На жаль, неможливо перебувати в голові наших керівників, тому гадати тут марно.

Як працювати спостерігачам

– Віталію, чи ви розумієте, як будуть працювати спостерігачі в таких умовах?

Аверін: Тут є два моменти. Тобто був спочатку порядок загальноросійського голосування, який розроблявся ще до того, як трапилася пандемія, і до того, як ми пішли в так званий карантин. І там уже спочатку були закладені міни, які фактично не дозволяють громадському контролю працювати в нормальному режимі. Ані зараз у нас не створені необхідні гарантії для спостереження за виборами, а саме, безпосередньо для громадських організацій, для цивільного спостереження.

Тоді там узагалі залишається тільки один-єдиний актор, учасник цього процесу, а саме – Громадська палата. Не створені взагалі як такі умови для громадського спостереження, і зараз ще в умовах пандемії, в умовах завищених санітарних вимог буде набагато складніше це робити. Ба більше, не ухвалений порядок спостереження в статусі представників ЗМІ.

Тобто очевидно, що в повномасштабному вигляді і в зрозумілій формі громадського контролю на цьому голосуванні, на жаль, не буде. Але ми все одно будемо брати участь, все одно реалізуємо всі можливості, які нам надані, гарантовані Конституцією. Але буде доволі складно це зробити.

Оригінал публікації на сайті «Настоящего времени»