Прем’єр Канади виступив проти участі Росії у G7

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, виступаючи 1 червня в Оттаві на щоденній прес-конференції, відповів на запитання про його ставлення до ідеї президент США Дональда Трампа про запрошення Росії до участі в черговій зустрічі «Групи семи».

«Росія була виключена з G8 після вторгнення до Криму, і вона продовжує зневажливо ставитися до міжнародних правил і норм, тому вона залишається поза групою G7 і буде залишатися поза цією групою», – заявив канадський прем’єр.

Проти пропозиції Трампа, висловленої 31 травня, виступила Велика Британія, допустивши втім можливість запрошення Росії у якості гостя.

У понеділок Дональд Трамп і Володимир Путін провели телефонну розмову, під час якої, як повідомило агентство «РИА Новости», президент США розповів розповів російському колезі про ідею запросити Росію та низку інших країн на саміт «Групи семи».

Президент США Дональд Трамп заявив про перенесення саміту «Групи семи» (G7) з червня на вересень – після того, як канцлер Німеччини Ангела Меркель відмовилася від особистої участі в ньому в зв'язку з епідемією коронавірусної інфекції.

Президент США, проте, пояснив своє рішення про перенесення саміту не коронавірусом, а тим, що G7 у нинішньому форматі, за словами Трампа, становить собою «дуже застарілу групу країн», «яка не відображає те, що відбувається в світі». На думку Трампа, участь в саміті, крім них, повинні брати Австралія, Росія, Південна Корея та Індія.