Керівник Офісу президента обговорив із послами країн G7 та ЄС «мінський процес» і продовження співпраці з МВФ – Банкова

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак на зустрічі з послами країн «Групи семи» і головою представництва Європейського союзу в Україні обговорив «мінський процес» урегулювання на окупованій частині Донбасу і продовження співпраці з МВФ, повідомили на Банковій.

Він, зокрема, заявив, що Україна виконала всі зобов’язання, які взяла на себе для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом, коли Верховна Рада ухвалила в цілому закон про банківську діяльність.

Також Єрмак, мовиться в повідомленні, поінформував послів, що оновлене представництво української сторони в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях було значно підвищено – до рівня віцепрем’єр-міністра, заступників міністрів, а також голів комітетів Верховної Ради, що, за його словами, «демонструє прагнення України інтенсифікувати і зробити більш ефективною роботу в «мінському процесі».

За словами Єрмака, на наступній зустрічі ТКГ у форматі відеоконференції Україна представить групу представників окремих районів Донецької і Луганської областей, зокрема з числа українських громадян – внутрішньо переміщених осіб, які можуть репрезентувати Донецьку і Луганську області і «покладуть край монополії на представництво цих територій із боку невизнаних квазідержавних утворень».

«Ми готові узгоджувати, як це передбачено мінським пакетом домовленостей, із громадянами України, які не мають стосунку до незаконних збройних угруповань, які не вбивали наших воїнів, які не мають стосунку до невизнаних утворень. На нашу думку, саме такі люди можуть бути представниками Донбасу», – сказав, за повідомленням, Єрмак.

Очільник офісу голови держави також повідомив, що найближчими тижнями разом із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою він здійснить візит до Берліна, де будуть продовжені консультації щодо шляхів підвищення ефективності роботи «нормандського» і «мінського» переговорних форматів.

Крім того, мовиться в повідомленні, в перебігу зустрічі йшлося і про недавнє призначення Міхеїла Саакашвілі на посаду голови Виконавчого комітету реформ. При цьому на зустрічі з послами був і сам Саакашвілі.

Голови дипломатичних місій в Україні «привітали ухвалення Верховною Радою закону щодо вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності та висловили сподівання на якнайшвидше продовження співпраці України з МВФ», що особливо важливо для української економіки в умовах коронавірусної пандемії р запроваджених у зв’язку з цим обмежувальних заходів, «схвально оцінили медичну реформу, а також наголосили на необхідності збереження незалежності НАБУ та подальшого реформування системи судочинства», повідомили про результати зустрічі на Банковій.

Андрій Єрмак очолив офіс президента України Володимира Зеленського 11 лютого, замінивши на цій посаді Андрія Богдана. До цього призначення він був помічником президента Зеленського після його обрання.

Єрмака називають проросійським діячем, проєкт «Схеми» виявив його бізнес-зв’язки в Росії вже в часи війни Росії проти України. І на нинішній, і на попередній посадах Єрмак фактично курує визначальні моменти зовнішньополітичної діяльності нинішньої влади України, нерідко в обхід Міністерства закордонних справ.

Офіс президента України і його попередники – адміністрація президента, секретаріат президента – є органом, що мав би технічно забезпечувати діяльність голови держави. На практиці в Україні цей орган іще з 1990-х років є неконституційним окремим владним центром із досить широкими фактичними повноваженнями, не передбаченими законом.