Продюсер, юрист і «тіньовий» дипломат. Що ми знаємо про Андрія Єрмака 

Володимир Зеленський звільнив голову Офісу президента Андрія Богдана та замінив його іншим Андрієм – Єрмаком. Продюсер та правник Єрмак із весни минулого року обіймав посаду з лаконічною назвою – «помічник президента». В цьому статусі він встиг злітати за українськими полоненими до Росії, взяти участь у «нормандській зустрічі» і з’явитися в свідченнях дипломата Вільяма Тейлора у Конгресі США. Радіо Свобода зібрало все, що відомо про нового голову ОП.

На початку 2018 року кінопродюсер та юрист Андрій Єрмак прийшов до студії Радіо Свобода, щоб поговорити про українське кіно. Але зрештою відомим широкому загалу його зробило не продюсування стрічок «Межа», «Правила бою» та «Сквот 32».

Старий знайомий

Магістр права, засновник «Міжнародної юридичної компанії» Андрій Єрмак був не надто публічною особою аж до президентських виборів 2019 року. Але одразу після перемоги на виборах Володимир Зеленський призначив його своїм помічником, і вже незабаром Єрмак зажив слави головного куратора зовнішньополітичного напрямку, зокрема у відносинах зі Сполученими Штатами та Росією.

За даними видання «TheБабель», Єрмак та Зеленський познайомилися ще під час роботи майбутнього президента на каналі «Інтер» у 2011-2012 роках.

За неповний рік у владній команді Єрмак встиг стати фігурантом розслідування проєкту Радіо Свобода та Суспільного мовника «Схеми». Журналісти знайшли бізнес-партнера Єрмака в Росії – ним виявився підприємець Рахамім Еммануїлов, який своєю чергою має партнерами представників російської владної верхівки. Сам Єрмак тоді пояснив, що Еммануїлов є другом його батька, і востаннє вони спілкувалися близько 10 років тому.

Андрія Єрмака у ЗМІ встигли наректи «тіньовим міністром закордонних справ». В інтерв’ю Радіо Свобода восени міністр закордонних справ Вадим Пристайко визнав, що Єрмак залучається «в специфічних, часто критичних для президента моментах», зокрема до роботи в «нормандському форматі».

Саме Єрмак, а не Пристайко чи тодішній голова Офісу президента Богдан, зустрічався з послом Сполучених Штатів у Євросоюзі Ґордоном Сондландом улітку 2019 року. Про цю зустріч зокрема розповідав співробітник посольства США в Києві Дейвід Голмс Палаті представників у рамках справи про імпічмент Дональда Трампа.

Єрмак відзначився і на російському напрямку. Саме він разом із заступником голови Офісу президента Кирилом Тимошенком літав до Москви забирати українських полонених та політв’язнів 7 вересня 2019 року. Помічник президента активно коментує ЗМІ Мінський процес та процес обміну утримуваними з Росією.

Він також зустрічався з тодішнім помічником президента Росії Володимира Путіна Владиславом Сурковим у рамках «нормандського формату».

На початку лютого Андрій Єрмак заявив в інтерв’ю каналу «KRYM – Критичне мислення», що влада сподівається обговорити на наступній «нормандській зустрічі» проведення виборів у наразі окупованій частині Донбасу восени 2020 року.

Свідчення Тейлора і обурення «ЄС»

Згідно зі свідченнями колишнього повіреного США у справах України Вільяма Тейлора, саме Єрмаку Ґордон Сондланд передав вимогу Трампа оголосити розслідування проти його опонента Джо Байдена, щоб розморозити військову допомогу Вашингтона.

Свідчення Тейлора спричинили скандал в Україні, тому що деякі політики зробили з його слів висновок, ніби Єрмак покладав провину за війну на Донбасі на українську владу, а саме – на п’ятого президента Петра Порошенка. Співголова фракції створеної Порошенком партії «Європейська солідарність» Ірина Геращенко назвала такі формулювання повторенням тез російської пропаганди і зажадала пояснень від Зеленського.

Єрмак заперечив звинувачення в підігруванні Росії. В коментарі «Інтерфаксу» він заявив, що ніколи не звинувачував Порошенка у початку російської агресії на Донбасі.

«Ми з паном (тодішнім спецпредставником Держдепартаменту США з питань України Куртом – ред.) Волкером, паном Тейлором і паном (позаштатним радником Зеленського Ігорем – ред.) Новіковим говорили про можливу причетність Порошенка до корупційних скандалів, зокрема, в армії», – сказав радник президента.

У своїх свідченнях Тейлор висловив думку, що Єрмак та Новіков мали «емоційні» підстави звинувачувати Порошенка. За його словами, під час зустрічі обидва помічники президента України «дістали свої телефони та показали фотографії фото своїх родичів; один був братом, інший – кузеном, які загинули або були поранені на сході».

Втім, згодом виявилося, що родичі як Єрмака, так і Новікова живі. Єрмак згодом підтвердив «TheБабелю», що його брат Денис живий, але отримав контузію і досі страждає від мігреней.

Чи була сварка з Богданом?

За даними ЗМІ, конфлікт між Богданом та Єрмаком виник через розбіжності в поглядах на політику Офісу президента. Як приклад, «Українська правда» пише про конфронтацію Богдана з мером Києва Віталієм Кличком.

Журналісти зазначають, що в цьому питанні Єрмак став на захист Кличка і переконав президента Володимира Зеленського «не чіпати» мера столиці і «не думати» про вибори в Києві до осені 2020 року. Втім, сам Богдан цей конфлікт заперечував.

Радіо Свобода не змогло зв’язатися з Андрієм Єрмаком, щоб отримати його коментар із приводу призначення.