Помічник Зеленського сподівається, що місцеві вибори у жовтні відбудуться і в нинішніх ОРДЛО

Помічник президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак сподівається, що Україна в жовтні проведе місцеві вибори на всій своїй території, включаючи окремі райони Донецької та Луганської областей (ОРДЛО), нині непідконтрольні українському уряду. Про це Єрмак заявив в інтерв’ю Youtube-каналу «KRYM – критичне мислення».

«Сподіваюся, що ми зробимо такі кроки для того, щоб місцеві вибори за українським законом пройшли по всій території України наприкінці жовтня», – сказав Єрмак, припустивши, що з новим пакетом домовленостей влада України вийде вже на наступну зустріч лідерів у так званому «нормандському формат».

10 грудня в Парижі вперше за три роки відбулася зустріч лідерів «нормандської четвірки» – України, Росії, Франції та Німеччини.

Президент України Володимир Зеленський провів окремі зустрічі з лідером Франції Емманюелем Макроном та канцлером Німеччини Анґелою Меркель, після чого стартували чотиристоронні переговори, які були перервані заради зустрічі Зеленського і президента Росії Володимира Путіна тет-а-тет.

За підсумками переговорів сторони заявили, що віддані повній та всеохопній імплементації режиму припинення вогню. Також сторони погодилися провести ще одну зустріч у цьому форматі впродовж чотирьох місяців стосовно політичних та безпекових умов, серед іншого – для організації місцевих виборів.