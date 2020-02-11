Зміна Богдана на Єрмака не вплине на курс держави – офіс Зеленського

Зміна керівника Офісу президента України не вплине на політичний курс держави, ідеться 11 лютого у фейсбуці президентської канцелярії.

«Попереду – важливі реформи, і саме на цьому фокусується команда Володимира Зеленського», – вказано в коментарі.

В Офісі президента подякували за роботу попередньому керівникові Андрію Богдану.

Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади голови Офісу президента. Відповідний указ оприлюднений на сайті адміністрації глави держави 11 лютого. Адвокат бізнесмена Ігоря Коломойського Андрій Богдан працював на посаді голови президентського офісу з травня 2019 року.

Іншими двома указами Зеленський звільнив Андрія Єрмака з посади свого помічника та призначив його головою Офісу президента.

ЗМІ повідомляли про конфлікт між Богданом та Єрмаком, який виник через розбіжності в поглядах на політику Офісу президента. Як приклад, «Українська правда» пише про конфронтацію Богдана з мером Києва Віталієм Кличком. Журналісти зазначають, що в цьому питанні Єрмак став на захист Кличка і переконав президента Володимира Зеленського «не чіпати» мера столиці і «не думати» про вибори в Києві до осені 2020 року.

6 лютого Андрій Богдан заперечив свій конфлікт із Андрієм Єрмаком.

1 серпня низка ЗМІ поширила світлину заяви Андрія Богдана про відставку з посади голови Офісу президента «за власним бажанням з моменту бажання». На той час заступник голови офісу президента Руслан Рябошапка пізніше заперечив, що голова ОП Андрій Богдан подав заяву про відставку.

2 серпня Зеленський підтвердив «існування заяви на звільнення» від керівника його офісу Андрія Богдана. Водночас він повідомив, що не підписував заяву.