Зеленський допускає загострення конфлікту з Коломойським

Президент України Володимир Зеленський допускає загострення конфлікту з власником телеканалу «1+1» бізнесменом Ігорем Коломойським після обшуків, проведених співробітниками Служби безпеки України (СБУ) у журналістів проєкту «Гроші» в справі про прослуховування прем’єр-міністра Олексія Гончарука.

«У мене стільки конфліктів з усіма, що, знаєте, – плюс один, один плюс один», – сказав Зеленський в ексклюзивному інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

«Я люблю, до речі, цей канал, тому що там наш продукт, тому що довгі відносини. Це не стосується ситуації, яка є у СБУ з працівниками Саші Дубінського (колишній журналіст телеканалу «1+1», нині депутат Верховної Ради з владної фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський – ред.). Я вважаю, що треба розділяти. Ну, буде конфлікт, що я можу зробити», – сказав президент.

Говорячи про розслідування справи про прослуховування голови уряду, Зеленський зазначив, що «головне питання – хто замовив, друге – хто це зробив, третє – хто викладав цю інформацію. Треба розв’язати цей вузол».

Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади голови Офісу президента. Відповідний указ оприлюднений на сайті адміністрації глави держави 11 лютого. Адвокат бізнесмена Ігоря Коломойського Андрій Богдан працював на посаді голови президентського офісу з травня 2019 року.

Іншими двома указами Зеленський звільнив Андрія Єрмака з посади свого помічника та призначив його головою Офісу президента.

ЗМІ повідомляли про конфлікт між Богданом та Єрмаком, який виник через розбіжності в поглядах на політику Офісу президента. Як приклад, «Українська правда» пише про конфронтацію Богдана з мером Києва Віталієм Кличком. Журналісти зазначають, що в цьому питанні Єрмак став на захист Кличка і переконав президента Володимира Зеленського «не чіпати» мера столиці і «не думати» про вибори в Києві до осені 2020 року.

6 лютого Андрій Богдан заперечив свій конфлікт із Андрієм Єрмаком.

1 серпня низка ЗМІ поширила світлину заяви Андрія Богдана про відставку з посади голови Офісу президента «за власним бажанням з моменту бажання». На той час заступник голови офісу президента Руслан Рябошапка пізніше заперечив, що голова ОП Андрій Богдан подав заяву про відставку.

2 серпня Зеленський підтвердив «існування заяви на звільнення» від керівника його офісу Андрія Богдана. Водночас він повідомив, що не підписував заяву.

Адвокат бізнесмена Ігоря Коломойського Андрій Богдан працював на посаді голови президентського офісу з травня 2019 року.