Депутати написали заяву в поліцію через висловлювання продюсерки «1+1» про українську мову – Ар’єв

Народний депутат із фракції «Європейська солідарність» Володимир Ар’єв 7 лютого повідомив у фейсбуці, що група народних депутатів написала звернення на ім’я начальника столичного управління поліції Андрія Крищенка, в якому просить відреагувати на висловлювання продюсерки телеканалу «1+1» Олени Єремеєвої про українську мову.

Як вказує депутат, на думку групи законодавців, висловлювання продюсерки телеканалу «1+1» «підпадають під дію ч.1 ст.161 Кримінального кодексу України як умисні дії, спрямовані на приниження національної честі та гідності, образу почуттів громадян за мовними ознаками».

«Розмови – добре, але мають настати правові наслідки. Твердження цієї продюсерки, яке, фактично, свідчить про спробу представити українську мову неповноцінною, має стати предметом кримінального провадження», – написав Ар’єв у фейсбуці і прикріпив фото відповідного звернення в поліцію із підписами депутатів під ним.

5 лютого видання «Телекритика» повідомило, що у вівторок, 4 лютого, в одному з ресторанів Києва відбулася презентація нового сезону телеканалу із орбіти олігарха Ігоря Коломойського «1+1». За даними видання, під час заходу продюсер серіалів та фільмів каналу Олена Єремеєва заявила, що «знайти тональність української мови, щоб глядач її сприймав, досить непросто».

«За нашими спостереженнями мелодрами українською мовою дивляться гірше, ніж комедії», – сказала Єремеєва, додавши, що «артистам поки ще важко працювати українською мовою».

«Це збільшує процес, що потім впливає на бюджет. З комедіями українською мовою простіше», – сказала вона.

Такі слова продюсерки телеканалу викликали критику громадськості.

Пізніше Єремеєва сказала, що її слова про мову вирвали з контексту.

7 лютого «Телекритика» поширила заяву каналу «1+1» щодо ситуації.

«Як український медіахолдинг з чіткою проукраїнською позицією та активний ініціатор національного дискурсу в індустрії, 1+1 media завжди виступала на підтримку створення та просування українського продукту українською мовою. Минулого року було вироблено понад пів сотні годин україномовного контенту, наразі у розробці знаходиться понад 120 годин україномовного серіального продукту різних жанрів», – заявили на телеканалі.

13 жовтня 2017 року в Україні набрав чинності закон про мовні квоти на телебаченні . Після завершення перехідного періоду закон встановив обов’язкову частку україномовного контенту на загальнонаціональних телеканалах в обсязі 75%. Телерадіокомпанії місцевого мовлення повинні транслювати не менше від 60% ефіру українською мовою.